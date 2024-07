TRENO

Emessi i ristori 2024 a sostegno del trasporto ferroviario. A beneficiarne, le compagnie ferroviarie detentrici o noleggiatrici di carri merci, gli spedizionieri e gli operatori nell’ambito del trasporto multimodale.

Come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la propria pagina web ufficiale, sono stati emessi e registrati i decreti di pagamento (gli ultimi tre mancanti) a favore delle categorie colpite dalle conseguenze scatenate dall’epidemia di Covid19. Si tratta delle compagnie ferroviarie detentrici o noleggiatrici di carri merci, degli spedizionieri e degli operatori che si occupano della gestione di trasporti multimodali.

Annualità 2024, le cifre

Come specificato dallo stesso Ministero, infatti, le contribuzioni del 2024 sono state erogate e corrispondono alla cifra di 167.637,64 €. Si tratta solamente di una tappa del percorso, però. In tal senso, il riferimento da prendere è la legge di bilancio 2021: il punto 671 di questa legge, infatti, annuncia l’autorizzazione di una spesa di 5 milioni di euro l’anno dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all’attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale.

I prossimi step

L’erogazione annuale di tali ristori proseguirà dunque ancora. Nel comunicato che il MIT ha pubblicato sul proprio sito, si evidenzia come questo provvedimento avrà effetto fino alla completa erogazione dell’importo totale, il quale ammonta a 1.785.198.50 €, come stabilito dal DM n.206 del 29 agosto 2023. Presso il Portale Trasparenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è possibile consultare sia l’esatta suddivisione delle cifre erogate che i nomi delle aziende beneficiarie.

