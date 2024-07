TRENO

L’AV italiana potrebbe presto sbarcare negli USA, come suggerito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché vicepremier Matteo Salvini.

AV italiana negli USA, possibilità concreta

Italy Report Usa, una testata online pensata per le comunità italiane presenti negli States, ha pubblicato una videointervista rilasciata dall’attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini dove sono stati affrontati parecchi temi. Tra questi, il futuro dell’Alta Velocità italiana e la possibilità che questa possa sbarcare anche negli USA.

Secondo Salvini, infatti, nell’immediato futuro le amministrazioni degli Stati Uniti stanzieranno diversi miliardi di dollari proprio per lo sviluppo e il potenziamento della propria industria ferroviaria. “Conto che ci possano essere anche la tecnologia e la sapienza italiana”, sono le parole del vicepremier riguardo questi investimenti.

“Ci stiamo lavorando, ne ho parlato con la collega americana al G7 dei ministri dei trasporti a Milano”, continua Salvini. “Abbiamo sistemi infrastrutturali all’avanguardia e ingegneri di eccezionale livello. Conto che l’esperienza ferroviaria italiana possa essere apprezzata anche oltreoceano”.

AV italiana all’estero

L’AV italiana, come sottolineato anche dallo stesso Salvini, è già presente in altri stati europei. Uno di questi è la Spagna, dove circolano dei Frecciarossa 1000. Nel 2020, per fare un esempio, ne furono realizzati 23 proprio per le linee della penisola iberica. Sono stati impiegati sulle tratte Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia. Non solamente in Spagna: Trenitalia infatti è presente (tramite società controllate) anche in Gran Bretagna (Trenitalia c2c e AvantiWestCoast. Quest’ultima gestisce le corse Londra-Glasgow/Edinburgo), Germania (Netinera), Francia (Thello) e Grecia (TrainOSE).

Tra le più veloci al mondo

In uno studio pubblicato nel 2019 (piattaforma internazionale che si occupa principalmente di rivendita dei titoli di viaggio), la compagnia Omio ha classificato le compagnie ferroviarie del mondo in base alla velocità massima ed effettiva dei treni e alla lunghezza delle tratte per stabilire quali fossero i treni più veloci. La ferrovia italiana si è piazzata al settimo posto. Il record assoluto è stato stabilito durante alcuni test nel febbraio 2016, quando un Frecciarossa 1000 ha toccato l’impressionante velocità di 393,8 km/h.

