Traforo del Monte Bianco chiuso per 30 ore dal 19 giugno 2024

Traforo Monte Bianco chiuso, la circolazione è totalmente sospesa dal 19 giugno 2024 alle ore 23:30 al giorno 21 giugno 2024 alle ore 06:00 per consentire la realizzazione di attività di manutenzione.

Da questa sera, mercoledì 19 giugno 2024 il Tunnel del Monte Bianco è chiuso per 30 ore. La chiusura è stata comunicata dal TMB GEIE in un comunicato. Pubblicata sul sito del Tunnel del Monte Bianco la nuova programmazione delle chiusure necessarie per la realizzazione dei lavori di manutenzione al tunnel.

La circolazione è completamente interrotta dalle 23.30 di oggi mercoledì 19 giugno 2024, fino alle 6 di venerdì 21 giugno 2024.

Tutte le chiusure del mese di Giugno 2024 al Traforo del monte Bianco sono riepilogate qui: Monte Bianco chiusure giugno 2024