CAMION

Novità per l’autotrasporto, l’Austria prolunga fino a novembre 2025 i controlli mezzi pesanti alle frontiere con Ungheria e Slovenia.

Recentemente estesi fino a ottobre 2025 i controlli mezzi pesanti ai confini con Repubblica Ceca e Slovacchia, con effetti sull’autotrasporto.

Il Ministero dell’Interno austriaco annuncia la proroga fino all’11 novembre 2025 dei controlli mezzi pesanti alle frontiere con Ungheria e Slovenia.

Le verifiche ai mezzi pesanti continuano a influenzare significativamente il settore dell’autotrasporto e il transito di merci.

Questi controlli, introdotti nel 2015, sono parte della strategia austriaca per contrastare l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera. Ma l’effetto su mezzi pesanti e autotrasporto è tangibile, con rallentamenti al passaggio delle merci.

Il Ministro degli Interni austriaco, Gerhard Karner, ha ribadito l’impegno a ridurre l’immigrazione clandestina attraverso il rafforzamento delle verifiche dei camion.

Questi si basano su una rete di posti di blocco fissi e mobili, che implicano fermate frequenti per i mezzi pesanti che attraversano i confini.

Controlli mezzi pesanti al confine con Ungheria e Slovenia

Nel Burgenland, al confine con l’Ungheria, i controlli mezzi pesanti sono stati intensificati. Il transito dei mezzi pesanti è stato influenzato, con inevitabili rallentamenti e tempi di attesa più lunghi per gli autotrasportatori.

Anche al confine con la Slovenia, i controlli mezzi pesanti sono aumentati, rallentando il flusso delle merci e aumentando i tempi di attraversamento per i camion creando problemi alle imprese di autotrasporto.

Controlli per l’autotrasporto anche ai confini con Repubblica Ceca e Slovacchia

Oltre ai confini con l’Ungheria e la Slovenia, anche quelli con la Repubblica Ceca e la Slovacchia sono oggetto di controlli mezzi pesanti, estesi fino al 15 ottobre 2025.

In queste aree, le fermate per i mezzi pesanti possono diventare più frequenti, con un impatto diretto sul trasporto delle merci in autotrasporto.

Impatti sull’autotrasporto

Non solo Austria, anche altri Paesi membri dell’UE e dello Spazio Schengen: Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Slovenia e Svezia, hanno in introdotto controlli per i camion alle frontiere.

I rallentamenti del transito dei camion al confine sono una costante per il settore dell’autotrasporto, con mezzi pesanti che devono fermarsi per le verifiche e subire potenzialmente ritardi nei tempi di consegna.

