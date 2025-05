CAMION

Terminati i lavori al Ponte Lueg in Tirolo

Revoca ufficiale per la circolazione dei mezzi pesanti sulla A22 Brennero: terminati i lavori al Ponte Lueg in Tirolo

Buone notizie per il settore dell’autotrasporto: revocato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull’Autostrada del Brennero A22, in direzione nord, nel tratto compreso tra Vipiteno e il confine di Stato.

La revoca del divieto mezzi pesanti è valida dal 5 all’11 maggio 2025.

Il provvedimento è ufficializzato dal Commissario del Governo della Provincia di Bolzano, che ha emanato un apposito decreto in seguito alla comunicazione da parte del Tirolo.

Il motivo è legato alla conclusione anticipata dei lavori sul Ponte Lueg, infrastruttura strategica situata lungo l’autostrada austriaca A13.

Revoca divieto mezzi pesanti Ponte Lueg Brennero

Il divieto di circolazione mezzi pesanti era introdotto per motivi di sicurezza, a causa degli interventi strutturali sul Ponte Lueg, un tratto particolarmente delicato della rete viaria austriaca.

Tuttavia, i lavori si sono conclusi nella notte tra il 7 e l’8 maggio, permettendo così al Tirolo di revocare anche il proprio divieto di chiusura notturna per i mezzi pesanti.

La revoca immediata del divieto riguarda il traffico merci diretto a nord, ovvero verso l’Austria e la Germania, prontamente recepita dalle autorità italiane per evitare rallentamenti o disagi agli autisti.

Un segnale positivo per l’autotrasporto europeo

La notizia della revoca anticipata è un segnale positivo gli operatori dell’autotrasporto, duramente provati dalle numerose limitazioni e dai controlli applicati sul corridoio del Brennero.

Il ritorno alla piena circolazione lungo questo asse fondamentale per la logistica europea è un segnale positivo che riduce i tempi di percorrenza e migliora l’efficienza del trasporto merci su gomma.

Prossimi aggiornamenti

Le autorità competenti continueranno a monitorare la situazione. Ad aggiornare gli operatori dell’autotrasporto in caso di ulteriori interventi o modifiche alla viabilità lungo l’A22 e la A13.

Intanto, dal 5 all’11 maggio 2025 si circola regolarmente: i mezzi pesanti possono transitare liberamente nel tratto Vipiteno–confine di Stato in direzione Austria.

