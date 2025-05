CAMION

In caso di sovraccarico i mezzi pesanti saranno sottoposti a procedura amministrativa per illecito

L’Ufficio federale dei trasporti stradali (BALM) introduce nuovi sistemi per il controllo del peso del carico dei mezzi pesanti che circolano sulla rete autostradale.

Il sistema autostradale tedesco prepara un sistema su scala nazionale per il controllo del peso dei mezzi pesanti che diventerà un elemento fondamentale nella gestione dell’autotrasporto in Germania.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio federale dei trasporti stradali (BALM), in collaborazione con la Autobahn GmbH, con l’obiettivo di preservare la rete autostradale dagli effetti dannosi del sovraccarico causato dai mezzi pesanti.

Controlli peso mezzi pesanti

Autobahn GmbH e BALM hanno firmato un accordo strategico per l’installazione di 16 punti di controllo del peso dei mezzi pesanti su tutto il territorio tedesco.

Si tratta di un progetto pensato per tutelare sia l’infrastruttura di strade e autostrada che gli utenti.

Il primo sopralluogo si è svolto presso l’area di sosta Rur-Scholle-Süd sull’autostrada A4, in direzione Colonia, nei pressi di un nodo logistico fondamentale per i traffici internazionali.

Stazione di controllo peso mezzi pesanti sulla A4

La scelta della A4 non è casuale: questa arteria collega i porti strategici di Anversa e Rotterdam con la Germania centrale, ed è attraversata ogni giorno da migliaia di camion.

La vicinanza alla stazione container di Colonia-Eifeltor, la più grande del Paese, rende il sito pilota particolarmente rilevante per monitorare il traffico commerciale su gomma.

Come funzionano le stazioni di controllo peso dei mezzi pensanti

Le stazioni di controllo del peso dei mezzi pesanti sono costruite e gestite da Autobahn GmbH, mentre il BALM si occupa del funzionamento operativo e dei controlli.

La messa in servizio del sistema è prevista per la primavera del 2026. Il cuore tecnologico delle stazioni sarà una corsia dedicata all’interno delle aree di sosta, dotata di una bilancia integrata nella carreggiata:

una bilancia statica non automatica , per le misurazioni di precisione,

, per le misurazioni di precisione, una bilancia dinamica automatica, per la rilevazione in movimento del carico per asse.

A monte dell’area di controllo, speciali sensori selezioneranno in tempo reale i camion sovraccarichi. I camion non in regola verranno indirizzati verso la corsia di pesatura tramite pannelli elettronici.

Multe per camion sovraccarichi

Nel caso in cui venga rilevato un sovraccarico, i mezzi pesanti aono sottoposti a procedura amministrativa per illecito.

I camionisti dovranno provvedere allo scarico o alla ridistribuzione del carico prima di poter riprendere la marcia. Il sistema si prefigge dunque anche una funzione educativa e preventiva per il settore dell’autotrasporto.

Obiettivo: sicurezza stradale e tutela ambientale

Oltre a prevenire i danni all’infrastruttura autostradale, il sistema di controllo punta a incrementare la sicurezza stradale. Riduce, infatti, il rischio di incidenti legati a carichi eccessivi. Inoltre, l’iniziativa ha anche una valenza ambientale: limitare il sovraccarico significa abbassare il consumo di carburante, diminuire l’usura degli pneumatici e ridurre le emissioni.

