La Sitaf Spa, Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus Spa, ha pubblicato il calendario dettagliato delle chiusure e delle limitazioni al transito previste per il mese di giugno 2024 al Traforo Frejus.

Le chiusure e il senso unico alternato al Traforo Frejus sono necessarie per consentire lo svolgimento di lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza. In conformità con l’articolo 14 del regolamento di circolazione del Traforo (ordinanza n. 29 del 05/07/2023), disponibile sui siti ufficiali Sitaf e SFTRF.

Chiusure e limitazioni al transito Traforo Frejus giugno 2024

Chiusura totale

La chiusura totale del Traforo Frejus è programmata dalle ore 23:00 di sabato 22 giugno alle 5:00 di domenica 23 giugno 2024. Durante questo periodo, il traforo non sarà accessibile in nessuna direzione, pertanto, si consiglia agli utenti di pianificare percorsi alternativi per evitare disagi.

Senso unico alternato

Per tutto il mese di giugno 2024, dal 4 giugno 2024 al 29 giugno 2024, sarà applicato il senso unico alternato su tutta la lunghezza del Traforo nei seguenti giorni e orari:

Martedì sera: dalle ore 22:30 alle 16:30 del mercoledì

Mercoledì sera: dalle ore 22:30 alle 16:30 del giovedì

Giovedì sera: dalle ore 22:30 alle 16:30 del venerdì

Venerdì sera: dalle ore 22:30 alle 16:30 del sabato

Sabato sera: dalle ore 22:30 alle 16:30 della domenica

Queste misure al Traforo Frejus sono state pianificate per ridurre al minimo l’impatto sui viaggiatori, mantenendo al contempo la sicurezza e l’efficienza del traffico durante l’esecuzione dei lavori.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli e per scaricare il calendario completo delle chiusure e delle limitazioni, è possibile visitare i siti internet ufficiali della Sitaf Spa e SFTRF. Gli utenti sono invitati a controllare regolarmente gli aggiornamenti per eventuali modifiche o nuove disposizioni che potrebbero essere necessarie. In caso di necessità, è possibile contattare il servizio clienti della Sitaf Spa per ulteriori chiarimenti e assistenza.