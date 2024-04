CAMION

Attualmente il servizio è rivolto ai mezzi pesanti, il GNC per le auto sarà disponibile a partire dalla metà di maggio 2024

Nel porto di La Spezia è operativo un nuovo impianto di rifornimento rimovibile GNL/GNL-C, primo in Italia all’interno di aree portuali.

L’impianto è collocato presso l’area demaniale marittima di accesso e sosta autotreni di fronte al Varco Stagnoni.

HAM Italia inaugura così il primo modello italiano di impianto di rifornimento rimovibile GNL/GNL-C denominato EDUX.

La società ha avuto da AdSP la concessione per l’installazione e la gestione dell’impianto che sarà principalmente dedicato alla distribuzione delle due tipologie di gas naturale agli autotreni e agli autoveicoli.

Il GNL e il bioGNL sono soluzioni che riducono significativamente le emissioni inquinanti, dimostrando il loro potenziale nel contribuire a un futuro più sostenibile.

HAM Italia sarà affiancata da SOGEDI nella gestione dell’impianto.

La Spezia: come funziona il nuovo impianto GNL

L’impianto è attivo quasi completamente in modalità SELF SERVICE ed è dotato di schermi audiovisivi che mostrano ininterrottamente i passaggi da seguire per effettuare correttamente i rifornimenti.

Dispone di dodici telecamere, oltre ad un pulsante di chiamata collegato con l’assistenza attiva 24h/24h.

Il GNL è già disponibile e i rifornimenti possono essere effettuati con Carta HAM italiana o internazionale, oppure con carte di credito, mentre per altre carte petrolifere o legate al mondo GNL è in fase di attivazione.

“Questo impianto rappresenta un grande passo avanti verso la decarbonizzazione del trasporto su strada e, nel contesto del progetto GNL Facile anche del trasporto navale”, ha dichiarato l’Amministratore delegato di HAM Italia Aldo Bernardini.

Il modello di impianto di rifornimento EDUX, oltre a un design innovativo e non convenzionale. Può contare su migliorie tecniche per il settore GNL, come l’avanzato sistema di mantenimento della temperatura che serve a preservare il combustibile contenuto nel serbatoio da 80 m3, evitando le possibili problematiche relative alle temperature del GNL.

Per questo progetto Ham è riuscita ad ottenere un permesso a suo modo storico, ovvero la possibilità in deroga di posizionare l’erogatore del metano gassoso GNC per le auto vicino al serbatoio di stoccaggio.