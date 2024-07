CAMION

La Spagna riduce il consumo di alcol per gli autisti di camion e mezzi pesanti con modifiche al Regolamento Generale del Traffico.

La Direzione Generale del Traffico (DGT) spagnola attua importanti modifiche al Regolamento Generale del Traffico in Spagna, mirate a migliorare la sicurezza stradale e promuovere una mobilità sostenibile.

Tra le novità più rilevanti, nelle modifiche al Regolamento Generale del Traffico in Spagna, vi è la riduzione del limite consentito di alcol nel sangue per gli autisti di camion e mezzi pesanti professionisti, una misura che non si applica ai conducenti privati.

Limiti consumo di alcol per gli autisti di camion e mezzi pesanti

Il nuovo regolamento riduce del 30% il limite massimo di alcol consentito per gli autisti di camion e mezzi pesanti professionisti, portando il tasso di alcol nel sangue da 0,30 g/l a 0,20 g/l, e nell’aria espirata da 0,15 mg/l a 0,10 mg/l.

Questa decisione risponde alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e si inserisce in una strategia più ampia volta a limitare il consumo di alcol alla guida.

La modifica al Regolamento Generale del Traffico in Spagna serve a prevenire incidenti stradali e a garantire una maggiore sicurezza sulle strade, considerando che i conducenti di camion e altri mezzi pesanti svolgono un ruolo fondamentale nel trasporto merci e servizi.

La Direzione Generale del Traffico (DGT) spagnola motiva questa riduzione del consumo di alcol per gli autisti di camion mezzi pesanti, come parte di un percorso verso il divieto totale del consumo di alcol alla guida, in linea con le direttive dell’OMS.

L’associazione dei datori di lavoro del settore trasporti, Fenadismer, ha criticato la misura, sostenendo che essa potrebbe trasmettere l’errata impressione che gli autisti di camion e mezzi pesanti professionisti siano i principali responsabili degli incidenti legati all’alcol.

Secondo Fenadismer, infatti, la maggior parte degli incidenti causati da eccesso di alcol coinvolge conducenti privati, per i quali il limite non è stato modificato.

Uso della cintura di sicurezza

Un ulteriore cambiamento nel Regolamento Generale del Traffico in Spagna riguarda l’eliminazione delle esenzioni dall’obbligo di indossare la cintura di sicurezza nelle aree urbane.

Attualmente, gli autisti dei camion distributori di merci sono esentati dall’uso della cintura durante operazioni di carico e scarico a breve distanza.

La Direzione Generale del Traffico (DGT) propone di mantenere questa esenzione solo per i veicoli di emergenza, poiché l’uso della cintura potrebbe ritardare il servizio in situazioni critiche.

Tuttavia, Fenadismer si oppone anche a questa modifica, argomentando che obbligare gli autisti dei camion dei mezzi pesanti a indossare la cintura durante brevi spostamenti a bassa velocità potrebbe essere controproducente e potrebbe portare a un incremento delle multe.

Le nuove normative della Direzione Generale del Traffico (DGT) servono per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile in Spagna. La loro attuazione richiede un bilanciamento attento tra sicurezza e praticità, soprattutto per gli autisti professionisti che operano in contesti urbani. Le reazioni del settore trasporti sottolineano l’importanza di un dialogo continuo tra autorità e operatori del settore per garantire che le nuove leggi siano efficaci e giuste.

Continua a leggere: Nuovo codice della strada trasporto merci: impatto negativo