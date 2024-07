CAMION

Ad agosto 2024 controlli stradali sui limiti di velocità della Polizia Stradale con Roadpol Speed, di seguito le date e modalità dei controlli sulle strade italiane.

Nel mese di agosto 2024, in tutta Europa si deve prestare particolare attenzione ai limiti di velocità, per i controlli della Polizia Stradale dell’iniziativa denominata operazione ROADPOL Speed.

L’operazione di controllo dei limiti di velocità, della Polizia Stradale ROADPOL Speed è programmata dal 5 agosto 2024 all’11 agosto 2024. La campagna di controllo dei limiti di velocità sulle strade italiane fa parte di un’azione coordinata europea per combattere l’eccesso di velocità e migliorare la sicurezza stradale.

Controlli di velocità ROADPOL Speed agosto 2024

ROADPOL Speed è un’operazione speciale di controllo dei limiti di velocità organizzata dal ROADPOL – European Roads Policing Network, una rete di cooperazione tra le polizie stradali dei paesi membri dell’Unione Europea, oltre alla Svizzera, Serbia, Turchia e l’Emirato di Dubai come osservatore. Questa operazione mira a ridurre il numero di incidenti stradali causati da eccesso di velocità.

La campagna di controlli stradali ROADPOL Speed ha come obiettivo principale quello di contrastare il superamento dei limiti di velocità su tutte le arterie europee di grande viabilità. La velocità eccessiva è una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con gravi conseguenze per gli utenti della strada. Durante questi giorni, i guidatori saranno soggetti a controlli intensivi, eseguiti utilizzando tecnologie avanzate come Autovelox, Telelaser e, sulle autostrade, anche il sistema Tutor.

Date e modalità dei controlli dei limiti di velocità agosto 2024

Periodo di controllo : dal 5 agosto 2024, 00:00, all’11 agosto 2024, 00:00.

: dal 5 agosto 2024, 00:00, all’11 agosto 2024, 00:00. Modalità di controllo: con autovelox mobili e fissi per la rilevazione della velocità. Telelaser portatili utilizzati per misurare la velocità dei veicoli in movimento. Sistema tutor di rilevamento della velocità media sulle autostrade e strade principali.

La campagna della Polizia Stradale con il controllo limiti di velocità inizia il 5 agosto 2024 e termina l’ 8 agosto 2024 prossimi su tutte le strade italiane e europee di grande viabilità.

I controlli sono in aggiunta alle attività quotidiane di controllo della Polizia Stradale. Servono per contrastare l’eccesso di velocità. Chiunque si troverà alla guida attraverso le direttrici europee, potrà essere oggetto di controllo della velocità del veicolo.

Gli autisti sono invitati a rispettare rigorosamente i limiti di velocità e a prestare attenzione alla segnaletica stradale. La campagna ROADPOL Speed serve anche come promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della necessità di una guida responsabile. Rispettare i limiti di velocità non è solo una questione di legge, ma una misura essenziale per la propria sicurezza e quella degli altri.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla campagna, seguire le comunicazioni ufficiali delle forze di polizia e le notizie relative alla sicurezza stradale.

Continua a leggere: Nuovo codice della strada trasporto merci: impatto negativo