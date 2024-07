CAMION

Scadenza per la presentazione della domanda di richiesta per il bonus gasolio autotrasporto entro il 31 luglio 2024.

E’ possibile fare domanda per ottenere il rimborso dei costi sostenuti nel secondo trimestre del 2024 per il gasolio commerciale del Bonus gasolio entro il 31 luglio 2024. Le imprese di autotrasporto merci e persone, per richiedere il Bonus gasolio, devono utilizzare il portale ADM.

Si ha tempo fino al 31 luglio 2024 per richiedere il contributo per il consumo di gasolio utilizzato per l’attività di trasporto di merci e persone Bonus gasolio.

Le imprese di autotrasporto, per il secondo trimestre 2024 possono richiedere il rimborso sul gasolio consumato da aprile a giugno 2024.

Il contributo Bonus gasolio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio, per le imprese di autotrasporto merci e persone.

Le imprese di autotrasporto devono inviare la domanda tramite il portale ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro la scadenza del 31 luglio.

L’incentivo gasolio può essere richiesto in compensazione oppure direttamente in denaro.

Bonus gasolio autotrasporto scadenza domanda il 31 luglio 2024

Le domande per rimborso per i consumi di gasolio commerciale per autotrasporto, relativi al secondo trimestre dell’anno 2024, si possono inviare dal 1 luglio al 31 luglio 2024.

Le imprese che svolgono attività di trasporto persone e merci devono inviare la richiesta per il contributo entro il 31 luglio 2024.

Anche per il secondo trimestre, tutte le informazioni con modalità e termini della domanda sono state fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’informativa n. 388521 del 24 giugno 2024.

Bonus gasolio per autotrasporto: come fare domanda

Le imprese di autotrasporto di merci e persone, per ottenere il rimborso del gasolio, devono inviare la domanda per il rimborso del gasolio entro il 31 luglio 2024.

La domanda deve essere trasmessa utilizzando il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. disponibile sul portale dell’Agenzia delle Dogane. Chi non ne fosse già in possesso dovrà richiedere l’abilitazione all’utilizzo del Servizio.

In fase di domanda sarà necessario allegare le fatture di acquisto del gasolio commerciale per comprovare le spese effettuate. I modelli da utilizzare per la dichiarazione sono disponibili nell’apposita pagina del sito istituzionale.

Codice tributo rimborso gasolio autotrasporto 2024

Le imprese di trasporto merci e persone possono ottenere il rimborso bonus gasolio in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo “6740”, oppure possono chiedere la restituzione in denaro.

Il contributo Bonus gasolio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale.

Il rimborso può essere effettuato anche con la restituzione in denaro.

I crediti riconosciuti nell’ambito dell’agevolazione riferita al primo trimestre 2024 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

