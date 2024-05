CAMION

Nuovo Renault Master è stato presentato al Transpotec Logitec 2024.

Punta sull’affidabilità, sicurezza e robustezza, il nuovo Renault Master cambia radicalmente look rispetto al passato, fregiandosi della nuova visual identity del Marchio.

Il nuovo logo e la firma luminosa a forma di C (C-Shape), ma anche i nuovi fari full LED di generose dimensioni contribuiscono, merito anche dell’imponente griglia della calandra, a dare al veicolo commerciale francese, un look moderno.

Al retro il nuovo Master presenta un profilo rastremato per ottimizzare l’aerodinamica, soluzione che ha consentito di mantenere intatta la capacità di carico in altezza e volume.

Il suo coefficiente di resistenza aerodinamica è stato ridotto di oltre il 20%, valore che lo colloca ben al di sotto della precedete generazione e di tutti i competitor.

Nuovo Renault Master – Motorizzazioni

Il nuovo Renault Master è disponibile con alimentazione:

diesel

elettrica

idrogeno.

Per le versioni diesel, quattro le motorizzazioni Blue dCi, per potenze comprese tra i 105 e i 170 cavalli. Si tratta di propulsori che offrono un notevole vantaggio a livello di consumi, ma anche di emissioni, queste ultime sono ben al di sotto dei 200 g/km.

Per la versione elettrica, il nuovo Renault Master è disponibile in due livelli di potenza, da 96 e 105 kW, per una coppia massima di 300 Nm.

La batteria ha una capacità rispettivamente di 40 kWh e di 87 kWh, l’autonomia arriva fino a 460 km sulla versione N2 nel ciclo WLTP.

Con un carico utile di 1.625 kg, il van francese può essere guidato anche con la patente B. La sua capacità di traino è di 2,5 tonnellate.

Sul fronte consumi, la Casa Madre dichiara un valore WLTP di 21 kWh per 100 km per la versione dotata di batteria da 87 kWh.

In presenza di una stazione di ricarica rapida, il nuovo Master è in grado di sopportare ricariche fino a 130 kW per un “guadagno” chilometrico fino a 229 km in soli 30 minuti.

Nel corso dei prossimi mesi, Renault presenterà anche una versione a idrogeno H2 con cella a combustibile del nuovo Master.

Sicurezza e connettività

Ben 20 sistemi di assistenza alla guida, sul nuovo Renault Master sono presenti:

assistenza di stabilizzazione laterale

frenata automatica d’emergenza

trailer assist

intelligente speed assist.

Per quanto concerne la connettività, per la prima volta su di un veicolo commerciale è disponibile l’OpenR Link con Google integrato basato su Android Automotive OS 12. Prevista la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto via wireless.