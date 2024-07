AUTO

La nuova Audi Q4 35 e-tron è un SUV elettrico elegante che si rivolge ai neopatentati.

Ha una potenza massima di 170 cavalli per una coppia di 310 Nm. Con un pacco batteria da 52 kWh netti, la nuova Audi Q4 35 e-tron ha un’autonomia di 364 km nel ciclo WLTP e supporta ricariche in corrente continua (DC) fino a 145 kW.

Trazione posteriore e motore sincrono a magneti permanenti, l’elegante SUV elettrico tedesco per neopatentati, vanta una gestione termica ottimizzata che garantisce un basso consumo energetico.

Al fine di massimizzarne l’efficienza, i tecnici della Casa dei Quattro Anelli si sono avvalsi di inediti componenti per la lubrificazione degli ingranaggi della trasmissione e del raffreddamento ad acqua, della sezione esterna dello statore.

Audi Q4 e-tron: consumi e autonomia

Il pacco batteria ha una capacità nominale di 55 kWh (52 kWh netti) e assicura alla Q4 35 e-tron un’autonomia massima sino a 355 km nel ciclo WLTP, la Q4 Sportback 35 e-tron riesce a percorrere con una sola ricarica di energia sino a 364 km.

Grazie all’ottimizzazione chimica delle celle, in soli 25 minuti, in presenza di una stazione di ricarica in grado di erogare una potenza di ricarica in corrente continua fino a 145 kW, è possibile passare dal 10% all’80% della capacità massima della batteria.

Per un’autonomia supplementare di 100 km occorrono invece circa 10 minuti.

Intelligenza artificiale e menù di navigazione

Tramite il sistema multimediale MMI è possibile impostare la destinazione e simulare il percorso non solo sulla base dello stato delle colonnine, ma anche in base alla topografia della strada, allo stile di guida, alle condizioni ambientali e al traffico.

È possibile selezionare come preferenza le stazioni di ricarica ad alta velocità HPC (High Power Charging).

Tramite App Store è disponibile l’applicazione che consente di accedere in modo diretto e intuitivo alle app di terze parti più utilizzate e diffuse attraverso l’interfaccia multimediale MMI.

Le app selezionate dall’utente, spaziano attraverso gli ambiti della musica (Amazon Music e Spotify), della riproduzione video, del gaming, della navigazione, della ricarica e delle news.

Possono essere installate direttamente nell’MMI, senza ricorrere allo smartphone e sono gestibili anche utilizzando il comando vocale.

Entro la fine dell’anno, tramite l’assistente vocale presente a bordo della nuova Audi Q4 35 e-tron, sarà possibile utilizzare l’intelligenza artificiale e nello specifico ChatGPT.

I passeggeri potranno comandare il climatizzatore e anche gestire le funzioni d’infotainment semplicemente con un comando vocale.

ChatGPT è disponibile attraverso il cloud Azure OpenAI Service.

Audi Q4 e-tron MY25

Con l’introduzione in gamma dei nuovi model year 2025, la gamma Audi Q4 e-tron vede crescere la potenza di ricarica in DC, da 145 a 175 kW.

Altre novità, riguardano l’utilizzo di app di terze parti tramite il sistema multimediale MMI. Sono disponibili app di successo, tra cui Amazon Music e Spotify, applicazioni che possono essere installate direttamente sul sistema centrale della vettura e non richiedono l’utilizzo dello smartphone.

Parallelamente, cresce la dotazione di serie.

Le versioni Business, Business Advanced ed S line edition sono equipaggiate di serie di accessori di grande pregio:

cerchi in lega da 19 pollici

sedili riscaldabili

proiettori Full LED con gruppi ottici posteriori a LED

portellone elettrico

strumentazione digitale da 10,25”.

Le versioni Business sono dotate di serie dei seguenti accessori:

pacchetto di navigazione MMI plus con display MMI touch da 11,6 pollici

servizi Audi connect navigation & infotainment

Audi smartphone interface

ricarica induttiva

pacchetto Assistenza plus.

Nuove Audi Q4 35 e-tron e Audi Q4 Sportback 35 e-tron sono disponibili presso le Concessionarie italiane.

Prezzi a partire da 51.100 euro per la versione SUV e da 53.100 euro per la variante Sportback.