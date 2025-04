AUTO

Novità sull’ App IO su saldo punti patente, revisione, assicurazione, immatricolazione, trasferimento proprietà veicolo e servizi Motorizzazione. Ecco come usare le nuove funzioni disponibili sulla App IO.

L’app IO si evolve, tra le novità, è ora possibile controllare direttamente il saldo punti patente, lo stato della revisione del veicolo e altri servizi della Motorizzazione Civile, tutto senza dover accedere a siti esterni o inserire ogni volta SPID o CIE.

Patente su App IO: saldo punti

Permette di controllare il saldo punti aggiornato della patente di guida, consultare lo storico delle decurtazioni punti, accedere ai dettagli dei verbali delle multe che hanno causato la perdita dei punti patente e ricevere notifiche e comunicazioni ufficiali.

Un servizio utile per tenere sotto controllo la propria patente e condotta alla guida, senza accedere al Portale dell’Automobilista.

Veicolo su App IO: revisione, assicurazione, uso del veicolo

In questa sezione dell’App IO è possibile consultare l’elenco dei veicoli intestati, controllare la copertura assicurativa RCA, verificare lo stato e la scadenza della revisione e ottenere informazioni dettagliate sulla targa, l’uso del veicolo e la sua destinazione.

Tutti i dati del veicolo, prima sparsi tra documenti cartacei o portali diversi, ora sono disponibili sul telefono.

Servizi della Motorizzazione sul celluare

Con l’integrazione dell’IT Wallet, l’app IO diventa sempre più uno sportello digitale completo per tutti i cittadini. All’interno della sezione Servizi, selezionando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono disponibili quattro nuovi servizi della Motorizzazione Civile, accessibili senza ulteriori autenticazioni.

Pagamenti e rinnovo patente su App IO

Consente di visualizzare sull’App IO, lo stato dei pagamenti effettuati o da effettuare verso la Motorizzazione e scaricare le ricevute, ricevere eventuali comunicazioni legate alle pratiche amministrative (come rinnovo patente o duplicati).

Pratiche della Motorizzazione: immatricolazione e trasferimento proprietà veicolo

Un comodo strumento sull’App IO per monitorare lo stato delle pratiche in corso presso la Motorizzazione, come l’immatricolazione di un nuovo veicolo o il trasferimento di proprietà.

Come controllare il saldo punti patente sulla App

Ecco come verificare i punti patente sul telefono:

Aprire. Toccare Servizi (in basso a destra). Selezionare Motorizzazione Civile – Le mie patenti. Premere Vai al servizio, quindi Continua due volte. Selezionare il numero della patente per vedere saldo punti, storico decurtazioni e dettagli dei verbali.

Come verificare informazioni sui veicoli nell’App IO

Per accedere ai dati del proprio veicolo:

Aprire e toccare Servizi. Selezionare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Premere su Motorizzazione Civile – I miei veicoli. Toccare Vai al servizio e Continua due volte. Selezionare la targa per visualizzare dati tecnici, copertura RCA e storico revisioni.

Come fare pagamenti e pratiche tramite l’App IO

Accedere. Andare su Servizi. Toccare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Selezionare Motorizzazione Civile – I miei pagamenti o Le mie pratiche. Premere Vai al servizio e poi Continua due volte. Consultare lo stato dei pagamenti o l’avanzamento delle pratiche in corso.

Pratiche patente e veicolo sul telefono

Grazie a questi aggiornamenti, l’app IO si conferma uno strumento indispensabile per ogni automobilista. Dalla verifica dei punti della patente al controllo dello stato del veicolo, fino alla gestione dei pagamenti e delle pratiche burocratiche della Motorizzazione, tutto è a portata di clic.

L’app è disponibile gratuitamente su Android e iOS. Per utilizzare le nuove funzioni. Assicurarsi di aver installato l’ultima versione (3.2.0.8 per Android, 3.1.0 per iPhone). Se non si visualizzano i servizi, si consiglia di aggiornare l’app tramite lo store ufficiale.

