Fiat Grande Panda segna il ritorno del Marchio torinese sui mercati internazionali.

Un design tutto italiano, una piattaforma globale e un’auto potenzialmente alla portata di tutti, la nuova Fiat Grande Panda avrà un prezzo di listino inferiore ai 25.000 euro per la versione full electric.

Rappresenta il clone della prima generazione di Panda, una vettura accessibile e adatta alle famiglie. Disegnata dal Centro Stile Fiat di Torino, la Grande Panda nasce sulla piattaforma multi-energia.

La nuova cinque porte torinese, segna il passaggio del Marchio, dalla produzione locale a una gamma globale.

Si posizionerà nel Segmento B ed è la prima vettura del mercato ad avere il cavo di ricarica già integrato e che opera in corrente alternata fino a 7 kW. Quello a spirale ha un suo alloggiamento specifico, che consente di non togliere spazio al bagagliaio.

Per effettuare la ricarica basta aprire il coperchio, estrarre il cavo e collegarlo alla stazione di ricarica. Terminata la ricarica, basta staccare il cavo dalla presa e farlo rientrare all’interno della sua sede.

Fiat Grande Panda: design, dimensioni e motorizzazioni

Lunga 3,99 metri, ha una larghezza di 1,76 metri e un’altezza di 1,57 metri. La sua capacità di carico è di 361 litri. Quella dei vani portaoggetti presenti nell’abitacolo è di 13 litri.

Robusta e con un design distintivo, le sue forme ricordano molto la prima generazione di Panda.

La presenza di uno skid plate anteriore e posteriore, i cerchi in lega fino a 17 pollici e le finiture dei montanti in nero lucido, definiscono il carattere di un’utilitaria che vuole lasciare il segno, esattamente come l’antenata.

Sette le livree disponibili: rosso, bianco, nero, verde, marrone, blu e giallo.

Sarà disponibile sia con alimentazione elettrica che ibrida.

La variante Elettrica si affida a un pacco batteria da 44 kWh che si abbina a un motore elettrico da 83 kW di potenza per un’autonomia complessiva che supera i 320 km nel ciclo WLTP.

Per rendere omaggio alla Panda originale, sulla Grande Panda è presente il nome del modello in bassorilievo all’esterno della carrozzeria.

Il lettering in 3D è posizionato sulle portiere.

Anche gli interni sono una interpretazione, in chiave moderna, della prima generazione di Panda.

L’utilitaria italiana può trasportare fino a cinque passeggeri.

Osservando la strumentazione, la plancia della Fiat Grande Panda dispone di una cornice in policarbonato che comprende il cruscotto da 10” e la radio digitale da 10,25”.

Grande attenzione è stata riservata ai vani portaoggetti, quello da 13 litri ricorda tanto, come soluzione, l’intramontabile tasca della Panda degli anni Ottanta.