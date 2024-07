AUTO

smart fortwo lascia definitivamente il mercato italiano.

Una piccola vettura dalle dimensioni ultracompatte ma dai grandi contenuti, la smart fortwo, forte dei suoi 2,7 metri di lunghezza ha conquistato in oltre 25 anni di presenza sul mercato italiano, più di 650.000 clienti.

Un design unico che l’ha portata anche a guadagnarsi un posto d’onore nella collezione privata del MoMA (Museum of Modern Art) di New York.

Un successo frutto anche di campagne pubblicitarie rivoluzionarie e che hanno introdotto anche formule mai utilizzate prima per i clienti privati. Geniale è stata anche l’adozione della livrea bicolore ma anche il lancio di esclusive versioni speciali, oltre 60 tra italiane e internazionali.

L’ultimo esemplare di smart fortwo è stato consegnato a una giovane avvocatessa di Milano.

“Qualche anno fa, il lancio dell’ultima generazione endotermica di fortwo fu accompagnato da uno slogan che racchiude in sé una buona parte dell’essenza stessa di smart: tutto resta diverso”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia. “In tutti questi anni, infatti, smart è sempre riuscita a reinventarsi, senza mai perdere la propria identità. Ed è proprio questa una delle chiavi del suo successo: ha voluto sempre guardare oltre il semplice concetto di automobile, pensare fuori dal coro, per conquistare la scena come una solista fuoriclasse e non come una semplice eco”.

smart fortwo: da status symbol a primo esempio di car sharing

Nata come scommessa di un giovane marchio, smart, che irrompeva sui mercati internazionali con una proposta unica e rara, la fortwo ha conquistato numerosi primati nel corso dei suoi oltre 20 anni di permanenza sul mercato italiano,

Pratica, ambitissima e soprattutto gettonatissima nelle grandi città, nella Capitale sono oltre 200.000 le unità immatricolate a partire dal 1998.

Un esempio geniale e funzionale di come un’auto possa aver rappresentato un mezzo intelligente per una mobilità che nel corso degli anni ha fatto scuola.

Il suo switch da endotermico a elettrico, passaggio avvenuto qualche anno fa, l’ha resa vincente anche nel segmento delle auto elettriche.

smart fortwo lascia il mercato, ma siamo sicuri che nel futuro una nuova #2 arriverà e sarà ancora una volta rivoluzionaria.