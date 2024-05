AUTO

La Giannini Spettacolo è una supercar compatta sportiva che sarà prodotta in soli 200 esemplari.

Nasce sulla base della Abarth 500 ma ne eleva l’esclusività, prestazioni e grinta, all’ennesima potenza. Una sportiva tutta italiana, la Giannini Spettacolo è in vendita a partire da un prezzo di listino di 133.000 euro.

Nasce grazie alla bravura e sapiente artigianalità di diverse eccellenze italiane che da decenni operano nell’automotive, da Impero, società romana licenziataria di Giannini a Maestri Design del Gruppo Maestri di Angelo Vicino, realtà specializzata nella realizzazione di vetture speciali, che vede a capo del progetto Paolo Mancini.

Sportività, artigianalità, personalizzazione ed esclusività, ogni esemplare della Spettacolo sarà omologata come esemplare unico, con tanto di certificato di autenticità.

Giannini Spettacolo: motore e prestazioni

Un cuore turbo, un quattro cilindri T.JET profondamente rivisto che per l’occasione è stato rivisto nell’elettronica, raffreddamento (radiatore e intercooler) e impianto di scarico. La potenza sale a 250 cavalli per una coppia massima di 360 Nm. La Spettacolo è in grado di raggiungere i 280 km/h di velocità massima per uno 0 – 100 km7h in circa 5 secondi.

Carrozzeria

Interamente realizzata a mano, il cofano anteriore è in alluminio, le carreggiate allargate, il portellone posteriore è stato diviso in due sezioni, con la zona superiore fissa. La Giannini Spettacolo ha grinta da vendere e prevede la presenza di una serie di particolari di chiara derivazione racing. I copricerchi in carbonio con brevetto monodado e le portiere con apertura ad ala di gabbiano sono solo alcune delle chicche presenti su di una vera supercar.

La vettura ha un peso a secco di 985 kg.

Interni

La plancia è sostanzialmente del tutto simile a quella della Abarth ad eccezione di pochi e indovinati ritocchi. I sedili sono ultra-sportivi, la panchetta posteriore è stata completamente rimossa in favore di due sedili monoscocca in carbonio divisi da un tunnel. Il volante ospita due nuovi comandi relativi all’apertura delle valvole allo scarico e alla mappatura del motore.

I clienti della Giannini Spettacolo, oltre che a una personalizzazione infinita, potranno scegliere se ritirare la vettura con cambio manuale o robotizzato MTA.

Angelo Vicino, CEO di Gruppo Maestri:

A soli 3 anni dall’acquisizione dello stabilimento torinese ex Pininfarina, dove venivano costruite le Ferrari per Maranello, il Gruppo Maestri ha già raggiunto molti degli obiettivi prefissati e quello di oggi a Roma è ciò che mancava per suggellare un percorso che da un servizio legato alla riparazione delle auto passa alla costruzione artigianale delle stesse. Il Gruppo Maestri, che continuerà anche con il core business delle riparazioni, circa un anno fa diede vita alla neonata Maestri Design, che oggi presenta la sua prima vettura realizzata grazie alla collaborazione con la società romana Impero di Fabrizio Grandi, licenziataria dello storico marchio Giannini Automobili, ma non solo, affidandosi al know-how di Paolo Mancini e della sua famiglia che di costruzione di auto speciali sono i Maestri. In 150 giorni abbiamo realizzato, dal design alla progettazione, dalle attrezzature alla costruzione dell’auto fino alla presentazione di oggi, un’auto elegante ma con lo spirito sportivo, tipica auto da gentleman driver, e oggi mi sento di dire, un vero Spettacolo.

SCHEDA TECNICA GIANNINI SPETTACOLO