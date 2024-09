CAMION

La chiusura della strada federale austriaca B180 di Passo Resia, programmata dall’8 ottobre al 20 dicembre 2024 per la costruzione di una galleria protettiva, avrà conseguenze significative per il settore del trasporto merci e della logistica.

Le aziende di autotrasporto che operano lungo questa importante via di collegamento tra l’Italia e l’Austria dovranno affrontare limitazioni che influiranno sulla pianificazione delle spedizioni e sulla gestione dei tempi di consegna.

Chiusura Passo Resia impatti sul traffico merci

La chiusura della strada federale B180 di Passo Resia dall’8 ottobre al 20 dicembre 2024 avrà un forte impatto sul settore della logistica e del trasporto merci. Le aziende cdi autotrasporti he operano tra la Val Venosta e l’Austria dovranno affrontare nuove sfide, poiché l’intero traffico sarà deviato su percorsi alternativi che attraversano il territorio svizzero.

Calendario divieti mezzi pesanti Passo Resia

Con la chiusura del Passo Resia, gli autoarticolati che trasportano merci tra la Val Venosta e l’Austria, sia come traffico di destinazione che di origine, potranno accedere al percorso alternativo via Martina solo in fasce orarie specifiche:

Dalle 3:30 alle 5:30, con autorizzazione speciale rilasciata dal Comprensorio di Landeck e dalla polizia cantonale dei Grigioni.

Dalle 19:00 alle 22:00, anch’esse soggette ad autorizzazione speciale.

Questi orari limitati a causa della chiusura del Passo Resia sono da considerare per il coordinamento delle attività di trasporto, richiedendo una pianificazione attenta da parte delle aziende per ottimizzare i tempi di consegna e ridurre i tempi di inattività.

Deviazioni e percorsi alternativi mezzi pesanti

Gli autocarri di piccole dimensioni non saranno soggetti a restrizioni particolari e potranno utilizzare senza problemi la deviazione su via Martina. Tuttavia, per gli autoarticolati, le fasce orarie limitate e le autorizzazioni necessarie potrebbero generare ritardi e costi aggiuntivi per le imprese di trasporto, incidendo negativamente sull’efficienza delle operazioni logistiche.

In questo contesto, le aziende di autotrasporti devono rivedere i loro piani di trasporto e valutare percorsi alternativi o modalità di spedizione diverse, per assicurare la continuità delle operazioni durante il periodo di chiusura della strada.

La chiusura della strada federale del Passo Resia avrà un impatto significativo soprattutto per il settore logistico e turistico. Le aziende di autotrasporti che utilizzano il Passo Resia per il trasporto merci verso l’Austria dovranno adeguarsi alle nuove restrizioni e pianificare i propri viaggi tenendo conto delle finestre orarie dedicate al traffico commerciale.

In un contesto più ampio, le chiusure a Passo Resia si aggiungono alle problematiche che già affliggono i collegamenti alpini, come la chiusura del Tunnel del Monte Bianco e le difficoltà legate al Frejus. Tuttavia, i lavori previsti mirano a garantire una maggiore sicurezza e ridurre i rischi legati alla caduta massi nella zona.

Per informazioni dettagliate Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

