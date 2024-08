CAMION

Pubblicato il calendario dei divieti di circolazione e delle restrizioni al traffico per i camion e i mezzi pesanti per le Olimpiadi in Francia.

Divieti di circolazione, restrizioni al traffico e controlli per camion e mezzi pesanti sono previsti dal 26 luglio all’11 agosto 2024 e dal 28 agosto all’8 settembre 2024 , durante i Giochi Olimpici e Paralimpici 2024.

I Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto e dal 28 agosto all’8 settembre, comportano divieti di circolazione con controlli e restrizioni al traffico per camion e mezzi pesanti nella regione dell’Île de France, particolarmente per i trasporti su strada.

Gli autotrasportatori dovranno affrontare numerose restrizioni, perimetri di sicurezza e controlli intensificati durante le Olimpiadi in Francia.

Per garantire la sicurezza e l’efficienza dei trasporti durante le Olimpiadi, sono state predisposte guide e pagine informative per pianificare al meglio gli spostamenti anche per i camion e i mezzi pesanti.

Divieti di circolazione mezzi pesanti Olimpiadi Francia

Secondo le informazioni rese disponibili dal servizio stradale del governo francese, i camion e i mezzi che superano le 7,5 tonnellate saranno vietati su tutte le strade in alcuni sabati durante il periodo estivo, coincidente con le Olimpiadi che termineranno l’11 agosto. I divieti di circolazione per i camion e i mezzi pesanti saranno operativi dalle 7:00 alle 19:00 nei seguenti giorni:

Sabato 6 luglio: nelle regioni Borgogna-Franche-Comté e Grand-Est, ad eccezione delle autostrade A6 e A31 in direzione nord-sud. Nella regione Hauts-de-France, ad eccezione delle autostrade A1 e A16 in direzione nord-sud.

Sabato 20 luglio

Sabato 27 luglio

Sabato 3 agosto

Sabato 10 agosto

Sabato 17 agosto

Sabato 24 agosto 2024, dalle 7.00 alle 19.00, i camion e i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate saranno limitati nelle seguenti aree: nelle regioni di Borgogna-Franche-Comté e Grand-Est, ad eccezione delle autostrade A6 e A31 in direzione sud-nord. Nella regione Hauts-de-France, ad eccezione delle autostrade A1 e A16 in direzione sud-nord.

Perimetro. dei divieti di circolazione a Parigi

Durante il periodo delle Olimpiadi, saranno istituiti vari perimetri di sicurezza. Avranno un impatto diretto sul traffico dei veicoli compresi i camion e i mezzi pesanti. I perimetri saranno suddivisi in quattro livelli di sicurezza: grigio, nero, rosso e blu, in particolare:

Perimetro blu : la circolazione sarà consentita ai camion e i mezzi pesanti per il trasporto merci, eccetto quelli che trasportano merci pericolose non urgenti.

: la circolazione sarà consentita ai camion e i mezzi pesanti per il trasporto merci, eccetto quelli che trasportano merci pericolose non urgenti. Perimetro rosso: la circolazione sarà limitata a determinati orari per i camion trasporto merci.

Il Ministero dei Trasporti ha predisposto una mappa interattiva, disponibile in francese e inglese, che evidenzia gli impatti sulla viabilità stradale e sul trasporto pubblico.

Controlli sicurezza in Francia per le Olimpiadi

Si segnala ai camion e a mezzi pesanti che tra il 26 luglio e l’11 agosto 2024, è previsto un incremento dei controlli di sicurezza da parte della Polizia francese, in particolare presso il pedaggio dell’AP-8 di Biriatou, in direzione Baiona. Questo comporterà maggiori tempi di percorrenza e possibili tempi di attesa e le possibili verifiche.

