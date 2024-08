CAMION

Aperto ai mezzi pesanti il ponte tra Ungheria e Slovacchia, via libera al trasporto merci.

Il ponte che collega Ungheria e Slovacchia è ora aperto ai camion a ai mezzi pesanti. Il ponte Vámosszabadi, noto anche come ponte Medve, situato sul Danubio tra l’Ungheria e la Slovacchia, è finalmente riaperto anche alla circolazione di camion e mezzi pesanti.

Si tratta di un’importante notizia per il trasporto merci su strada. Eliminati i divieti di circolazione e le restrizioni di peso che costringevano i camion e mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate a percorrere lunghi itinerari alternativi.

Aperto a camion e mezzi pesanti il ponte tra Ungheria e Slovacchia

Il ponte, che collega le città di Nagymegyer in Slovacchia e Vámosszabadi in Ungheria, è un’infrastruttura importante per il traffico di camion e mezzi pesanti e per il trasporto merci transfrontaliero.

Dopo mesi di lavori di ricostruzione del ponte tra Ungheria e Slovacchia, con una parziale riapertura a maggio scorso, finalmente il via libera anche alla circolazione di camion e mezzi pesanti.

La riapertura del ponte tra Ungheria e Slovacchia è stata possibile grazie all’impegno dell’operatore stradale ungherese Magyar Közút. L’operatore stradale ha quindi confermato la fine del divieto di circolazione per i camion e i mezzi pesanti.

Trasporto merci tra Ungheria e Slovacchia

La riapertura della circolazione del ponte tra Ungheria e Slovacchia ai camion e ai mezzi pesanti, senza restrizioni di peso, rappresenta un notevole vantaggio per il settore del trasporto merci.

I camion e i mezzi pesanti, infatti, possono ora attraversare direttamente il Danubio senza dover affrontare deviazioni costose e dispendiose in termini di tempo. Questo miglioramento nella connettività del trasporto merci tra Ungheria e Slovacchia favorirà il commercio tra i due paesi. Avrà anche un impatto positivo sull’intera rete di trasporti dell’Europa centrale.

Gli interventi di ricostruzione del ponte che collega Ungheria e Slovacchia hanno garantito una maggiore capacità di carico per i camion e mezzi pesanti. Anche una sicurezza ottimale per tutti gli utenti della strada. Il miglioramento delle infrastrutture ha portato il Vámosszabadi ai più alti standard europei, rendendolo un passaggio strategico e affidabile per i prossimi anni.

Con la riapertura del Vámosszabadi ai camion e ai mezzi pesanti, si aprono nuove prospettive per il traffico merci tra l’Ungheria e la Slovacchia. Garantisce una maggiore integrazione economica e infrastrutturale nella regione, semplificando il trasporto e riducendo i costi operativi per le imprese. La strada statale 14 e il ponte Medve-Danubio saranno ora percorribili da camion e mezzi pesanti senza restrizioni.

