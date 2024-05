CAMION

Brennero, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT convoca, per martedì 4 giugno 2024, le Associazioni dell’autotrasporto per valutare i recenti sviluppi riguardanti i divieti di transito per i mezzi pesanti sull’Autostrada del Brennero.

La convocazione delle Associazioni in merito al Brennero è in seguito al parere espresso dalla Commissione Europea. La Commissione Europea ha dato ragione all’Italia nella controversia con l’Austria riguardante i divieti di transito mezzi pesanti al Brennero.

Martedì 4 giugno 2024 le Associazioni sono chiamate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT per valutare lo scenario delineatosi in esito al parere motivato reso dalla Commissione europea in merito ai divieti e alle limitazioni imposti dal Land del Tirolo Austria volti a limitare il transito sull’asse del Brennero per i veicoli pesanti.

Brennero: divieti di transito mezzi pesanti

La controversia verte sui divieti e le limitazioni imposti dal Land del Tirolo, in Austria, volti a limitare il transito dei veicoli pesanti lungo il Brennero. Queste restrizioni, secondo la Commissione Europea, violano i principi di libera circolazione delle merci sanciti dagli articoli 34 e 35 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Provvedimenti Land del Tirolo Austria contestati

Provvedimenti Brennero giudicati illegittimi dalla Commissione Europea:

Divieto di circolazione notturna: Vietava la circolazione di veicoli pesanti durante le ore notturne su un tratto dell’autostrada A12 della valle dell’Inn.

Divieto settoriale: Proibiva il trasporto di determinate merci su un tratto dell’autostrada A12, esentando i veicoli Euro VI immatricolati dopo il 31 agosto 2018.

Divieto di circolazione invernale: Imponeva il divieto di circolazione dei veicoli pesanti durante i sabati dei mesi invernali sulle autostrade A12 e A13.

Sistema di dosaggio: Limitava a un massimo di 300 veicoli l’ora il numero di autocarri che potevano immettersi sull’autostrada A12 nei pressi di Kufstein in determinati giorni.

Parere della Commissione Europea

Il 14 maggio 2024, la Commissione Europea ha emesso un parere motivato sulla questione Brennero a favore dell’Italia, rilevando che i provvedimenti austriaci:

Sono incoerenti e non giustificati rispetto agli obiettivi dichiarati di protezione ambientale, sicurezza stradale e fluidità del traffico. Discriminano le imprese straniere, contravvenendo agli accordi dell’Unione Europea sulla libera circolazione delle merci.

La Commissione Europea ha stabilito che l’Austria ha violato gli articoli 34 e 35 del TFUE, influenzando negativamente il libero transito dei veicoli pesanti sul Brennero. Penalizzando in modo sproporzionato le imprese di altri Stati membri rispetto a quelle austriache.

La convocazione delle Associazioni dell’autotrasporto da parte del MIT, in merito al Brennero, è per valutare le possibili azioni future in risposta al parere della Commissione Europea. L’Italia può perseguire ulteriormente la questione per garantire il rispetto dei principi fondamentali dell’Unione Europea e tutelare gli interessi delle proprie imprese di autotrasporto.

Brennero divieti di transito ai Tir contro l’Austria UE dà ragione all’Italia

Brennero divieti e chiusure mezzi pesanti maggio 2024