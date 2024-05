CAMION

Brennero divieti e chiusure mezzi pesanti maggio 2024. Calendario dei divieti di circolazione per camion e delle chiusure per lavori nel mese di maggio 2024. Il calendario maggio 2024 divieti e chiusure per l’Autostrada del Brennero (A22) include giorni e orari per lavori di manutenzione e miglioramento infrastrutturale.

Brennero divieti e chiusure mezzi pesanti maggio 2024

Tratta autostrada Brennero – Trento

Chiusura carreggiata nord dalla progr. km 1+150 alla progr. km 0+000

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione all’interno della galleria “Brennero”. L’Autostrada del Brennero prevede chiusure e divieti di transito alla carreggiata nord dalla progr. km 1+150 alla progr. km 0+000. Mediante la deviazione del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione. Dalle ore 18:00 di domenica 26 maggio 2024 alle ore 07:00 di mercoledì 29 maggio 2024 (ordinanza 153/2024 del 20.05.2024).

Autostrada Brennero Trento nord – Trento sud ed area servizio Paganella ovest

Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa in alcuni tratti autostradali e il ripristino della segnaletica orizzontale. Chiusure e divieti di transito dell’Autostrada del Brennero alla stazione autostradale di Trento nord. Alla stazione autostradale di Trento sud e l’Area di Servizio Paganella ovest con il seguente calendario:

L’entrata in direzione Modena della stazione autostradale di Trento Sud:

Dalle ore 20.00 di lunedì 27 maggio 2024 alle ore 06.00 di martedì 28 maggio 2024.

Dalle ore 20.00 di martedì 28 maggio 2024 alle ore 06.00 di mercoledì 29 maggio 2024.

Dalle ore 20.00 di mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 06.00 di giovedì 30 maggio 2024.

Dalle ore 20.00 di giovedì 30 maggio 2024 alle ore 06.00 di venerdì 31 maggio 2024.

L’entrata in direzione Brennero della stazione autostrada Trento Nord dalle ore 20.00 di martedì 28 maggio 2024 alle ore 06.00 di mercoledì 29 maggio 2024.

L’Area di Servizio Paganella Ovest:

Dalle ore 20.00 di martedì 28 maggio 2024 alle ore 06.00 di mercoledì 29 maggio 2024.

Dalle ore 20.00 di mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 06.00 di giovedì 30 maggio 2024 (ordinanza 155/2024 del 23.05.2024).

Brennero autostrada tratta Verona – Modena

Parziali chiusure stazione autostrada Pegognaga

Chiusure e divieti di transito temporanei per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione degli svincoli dall’Autostrada del Brennero alla stazione autostrada Pegognaga con il seguente calendario:

L’entrata in direzione Modena dal lunedì al venerdì in fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 06:00 da lunedì 20 maggio 2024 a venerdì 31 maggio 2024.

L’uscita dal Brennero dal lunedì al venerdì in fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 06:00 da lunedì 27 maggio 2024 a venerdì 07 giugno 2024 (ordinanza 139/2024 del 10.05.2024).

Chiusure e divieti di transito Brennero carreggiata nord dalla progr. km 261+150 alla progr. km 255+350 con parziale chiusura della stazione autostrada Mantova nord

A causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa in alcuni tratti dell’autostrada e il ripristino della segnaletica orizzontale. L’Autostrada del Brennero programma chiusure e divieti di transito della carreggiata nord dalla progr. km 261+150 alla progr. km 255+350. Deviazione del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione (suddivisione della carreggiata sud in tre corsie di cui due per la direzione sud ed una per la direzione nord), dalle ore 22:00 di domenica 26 maggio 2024 alle ore 20:00 di sabato 08 giugno 2024.

Nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 20:00 da lunedì 27 maggio 2024 a sabato 08 giugno 2024 verrà garantita una seconda corsia in carreggiata nord nella carreggiata interessata ai lavori.

Contestualmente e nella sola fascia oraria notturna 20-06 sarà chiusa l’uscita per il traffico proveniente da Modena e della stazione autostrada Mantova nord (Ordinanza 158/2024 del 23.05.2024).

Chiusure collegamento tra autostrada a22 ed a1 Brennero direzione Milano

Esecuzione dei lavori di pavimentazione in A1. L’Autostrada del Brennero chiude temporaneamente al traffico il ramo di collegamento tra l’autostrada A22 e l’autostrada A1 provenienza Brennero in direzione Milano, dalle ore 22.00 di mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 06.00 di giovedì 30 maggio 2024 (Ordinanza 159/2024 del 24.05.2024).

Tratto autostrada Brennero Mantova sud – Pegognaga

Rifacimento della pavimentazione bituminosa in alcuni tratti dell’autostrada e il ripristino della segnaletica orizzontale. chiusure e divieti di transito dell’Autostrada del Brennero, al tratto autostrada Mantova Sud – Pegognaga, in carreggiata sud dalle ore 23:30 di mercoledì 28 maggio 2024 alle ore 05.00 di giovedì 29 maggio 2024.

Contestualmente vengono chiuse l’entrata in direzione sud della stazione autostrada. Mantova Sud. A partire dalle ore 21:00 l’Area di Servizio Po ovest (Ordinanza 160/2024 del 23.04.2024 e 163/2024 del 24.04.2024).

Brennero: divieto di circolazione mezzi pesanti

Il Commissario del Governo della Provincia di Bolzano pubblica il provvedimento 19189 (vedi allegato). Comunica il divieto di circolazione in direzione nord sull’autostrada del Brennero (A22), nel tratto Vipiteno-confine di Stato. Questo in ottemperanza alle festività presenti in Austria e Germania. Il divieto, valido per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate, avrà validità nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 00.00 alle ore 22.00 di giovedì 30 maggio 2024.

Sono state riconfermate le abituali deroghe. Trasporto di animali vivi destinati al macello, le merci deperibili ed i veicoli diretti alla ferrovia (Ro-La) con prenotazione al seguito.

