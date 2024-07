CAMION

Il Vice Ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha recentemente espresso un forte dissenso riguardo ai divieti notturni ai camion al Brennero imposto dalle autorità austriache. Secondo Rixi, i divieti di transito notturni ai camion sono una misura insensata e dannosa per il commercio internazionale, colpendo duramente le aziende di trasporto che operano tra Germania e Italia.

Divieti Brennero ai camion: danni alle aziende di trasporto

I divieti notturni ai camion al Brennero comportano disagi operativi alle aziende di trasporto. Rixi sottolinea come i divieti notturni ai camion al Brennero aumentino i costi operativi a sfavore della competitività del settore. “Viaggiare durante le ore diurne causa congestioni stradali”, afferma Rixi, “aumentando i tempi di consegna e l’impatto sulla questione ambientale”. Le aziende di autotrasporti si trovano quindi a dover gestire un aumento delle spese legate al carburante e al tempo di lavoro, con conseguente ricaduta sui costi dei beni trasportati.

Conseguenze sulla logistica

I divieti notturni ai camion al Brennero non si limitno a colpire le aziende di autotrasporto, ma hanno ripercussioni sull’intera catena di approvvigionamento della logistica. I ritardi nelle consegne causati dalle congestioni stradali diurne possono portare a interruzioni nelle attività produttive e distributive, compromettendo la disponibilità di beni essenziali. Rixi descrive questa scelta come “una follia che rischia di penalizzare uno dei settori vitali per l’economia europea”.

Il problema ambientale

Un aspetto fondamentale, evidenziato da Rixi, riguarda l’impatto ambientale. La congestione del traffico diurno, a causa dei divieti notturni ai camion al Brennero, prolunga i tempi di percorrenza. Aumenta le emissioni di gas serra. Il traffico pesante durante il giorno contribuisce significativamente all’inquinamento atmosferico, un problema che potrebbe essere mitigato consentendo ai Tir di viaggiare durante le ore notturne, quando le strade sono meno trafficate.

I divieti notturni ai camion al Brennero rappresentano una misura controversa che solleva preoccupazioni significative sia a livello economico che ambientale. Edoardo Rixi, vice ministro del Mit, continua a sostenere che questa politica sia “insensata e dannosa per il commercio internazionale“. È cruciale riconsiderare questa decisione per salvaguardare la competitività del settore dei trasporti e mitigare l’impatto ambientale associato alla congestione stradale diurna.

