I divieti di transito e le limitazioni ai camion al Brennero, posti dall’Austria, danneggiano il trasporto merci.

A seguito dell’annuncio di Asfinag, la società pubblica di gestione delle strade austriache, dell’introduzione di nuove limitazioni e divieti per il transito e il trasporto merci sull’asse del Brennero, le principali Associazioni dell’autotrasporto italiane manifestano la loro preoccupazione al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Le principali Associazioni dell’autotrasporto, tra cui ANITA, AGCI Produzione e Lavoro, CNA Fita, Confartigianato Trasporti, Confcooperative Lavoro e Servizi, FAI, FEDIT, FIAP, Legacoop Produzione e Servizi, SNA Casartigiani, Unatras, Unitai unitamente a Uniontrasporti, società in house del sistema camerale italiano, hanno inviato una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini. Esprimono la loro preoccupazione per l’annuncio di Asfinag, la società pubblica di gestione delle strade austriache, riguardante l’introduzione di nuove limitazioni e divieti Brennero per il traffico merci sull’asse del Brennero.

Brennero limitazioni della circolazione sul Ponte Lueg

A partire dal 1° gennaio 2025, la circolazione al Brennero dei camion sul tratto autostradale della A13, che attraversa il Ponte Lueg, sarà limitata a una sola corsia per senso di marcia. Questa decisione, motivata da ragioni di sicurezza, rimarrà in vigore fino alla costruzione di un nuovo viadotto, stimata in non meno di tre anni. Le Associazioni dell’autotrasporto e Uniontrasporti hanno espresso profonda preoccupazione per l’impatto di tali restrizioni e divieti al Brennero per la fluidità del traffico lungo uno dei principali corridoi di trasporto merci europeo.

Intervento della Commissione Europea sui divieti di transito

Uniontrasporti e le Associazioni dell’autotrasporto hanno richiesto al Ministro Salvini di intervenire presso la Commissione Europea per garantire un coordinamento tra gli Stati membri prima dell’implementazione di divieti e provvedimenti nazionali che impattino su arterie di trasporto fondamentali come il Ponte Lueg al Brennero. Tale corridoio è essenziale per la connessione tra Nord e Sud Europa.

Divieti di circolazione per il trasporto merci al Brennero

Nella loro lettera, le Associazioni dell’autotrasporto hanno sottolineano che tali restrizioni e divieti al Brennero peggioreranno ulteriormente il già complesso transito al Brennero. Hanno quindi chiesto che, contemporaneamente a qualsiasi misura limitativa della capacità di circolazione dei mezzi pesanti, la sospensione del divieto notturno sulla A12 e della maggiorazione del pedaggio notturno sulla A13. Inoltre, le Associazioni insistono che decisioni di questo tipo dovrebbero essere precedute da un coordinamento internazionale e non prese unilateralmente.

Richiesta la costituzione di un Comitato tecnico internazionale a guida UE per valutare lo stato dell’infrastruttura e l’adeguatezza del provvedimento di limitazione della circolazione. Le Associazioni propongono di discutere le soluzioni congiuntamente con la UE e gli altri Paesi interessati. Prendendo in considerazione le migliori pratiche tecniche sviluppate in Italia.

Traffico mezzi

Uniontrasporti e le Associazioni dell’autotrasporto hanno chiesto che vengano impedite discriminazioni tra traffico pesante e leggero e tra traffico di transito e locale. Inoltre, hanno sottolineato l’importanza di vietare l’obbligo per i mezzi in circolazione di stazionare sul territorio dei Paesi confinanti a causa degli incolonnamenti derivanti dalle limitazioni e divieti Brennero.

Uniontrasporti e le altre Associazioni confidano nell’intervento tempestivo del Ministro Salvini per tutelare l’efficienza e la sicurezza del trasporto merci lungo questo importante corridoio europeo. La questione delle nuove restrizioni e divieti Brennero rappresenta una sfida per il settore dell’autotrasporto italiano. Richiede un’azione concertata a livello europeo per garantire la continuità del commercio e della mobilità transfrontaliera.

