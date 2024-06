CAMION

Ecco la posizione di Anita sui temi di interesse strategico per il settore del trasporto merci affrontati durante l’incontro al MIT

Le associazioni dell’autotrasporto e i vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT si sono incontrati martedì 11 giugno 2024. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

L’incontro al MIT tra il Viceministro Edoardo Rixi e le associazioni dell’autotrasporto ha affrontato i temi più importanti e di interesse strategico per settore del trasporto merci.

Per l’associazione ANITA positivo l’esito dell’incontro con il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, On. Edoardo Rixi,

Il Presidente ANITA, Riccardo Morelli, nel suo intervento ha posto l’attenzione su alcuni temi importanti per l’autotrasporto. Tra questi l’ETS marittimo che sta avendo un pesante impatto per le imprese di autotrasporto, gli incentivi mirati a supportare le aziende dell’autotrasporto nella transizione verso la sostenibilità.

Tra i temi più importanti la carenza di autisti e manodopera che il settore dei trasporti soffre da tempo. La messa a punto dei decreti per investimenti utili al rinnovo della flotta di camion e alla formazione del personale delle imprese di autotrasporti.

Questi temi saranno oggetto di un nuovo incontro già concordato per i primi giorni del mese di luglio 2024.

Il commento di ANITA

“Positivo anche il lavoro svolto sulle modifiche normative per i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci e per il rispetto dei tempi di pagamento, rispetto alle quali attendiamo l’esito delle verifiche necessarie – dichiara il Presidente di ANITA, Riccardo Morelli – e apprezziamo in modo particolare l’agenda proposta dal Viceministro Rixi, fatta di incontri a cadenza ravvicinata, che permette l’adozione e la condivisione di scelte comuni a sostegno delle imprese del settore”.

Affrontati altri temi proposti da altre associazioni dell’autotrasporto come UNATRAS, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Gli impegni del MIT verso le associazione dell’autotrasporto

Il MIT si è impegnato con le associazioni dell’autotrasporto a concludere a breve le verifiche con le autorità competenti e a inserire nel primo provvedimento utile le due norme riguardanti i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci e il rispetto dei tempi di pagamento.

Il MIT ha poi confermato alle associazioni dell’autotrasporto di aver definito l’istruttoria per: