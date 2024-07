CAMION

L’autostrada del Brennero A22 registra traffico in tilt a causa di un incidente che ha causato lunghe code sulla carreggiata nord, in direzione Brennero-Confine di Stato.

L’incidente sull’autostrada del Brennero è, avvenuto tra i caselli di Rovereto Nord e Trento Nord, ha generato una coda di circa 8 chilometri, causando notevoli disagi agli automobilisti.

L’incidente sull’autostrada A22 segnalato intorno alle 11:08 di questa mattina, causando un blocco significativo del traffico. Le autorità stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità, ma si prevedono ulteriori ritardi.



Non è solo il tratto tra Rovereto e Trento dell’autostrada del Brennero A22 ad essere interessato. Un altro incidente è stato segnalato in Alto Adige, tra Bolzano Nord e Bressanone, dove si registrano code di 4 chilometri.

Sempre sulla A22, in direzione sud (Modena), il traffico è rallentato a causa di un elevato volume di veicoli. In particolare, si segnalano code tra Rovereto Sud e Affi, nonché tra Carpi e l’allacciamento con l’A1-Autostrada del Sole, dove le code raggiungono i 2 chilometri.

Gli automobilisti in viaggio lungo l’autostrada del Brennero A22 sono invitati a considerare percorsi alternativi o a rinviare i loro spostamenti, se possibile.

Il traffico intenso sull’A22 del Brennero è in parte attribuibile al periodo estivo. C he vede un aumento significativo dei veicoli in viaggio, tra cui vacanzieri, lavoratori pendolari e traffico pesante. Questa combinazione, unitamente agli incidenti, ha portato a una congestione che sta mettendo a dura prova la capacità della strada.

