CAMION

Blocco trasporto merci tra Italia e Francia sulla causati dalla chiusura della Statale Maddalena e del traforo del Monte Bianco.

La Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP) ha espresso sostegno per l’interrogazione presentata dai Deputati Amich e Ciaburro ai Ministri dei Trasporti e degli Esteri. L’interrogazione riguarda le difficoltà nel trasporto merci tra Italia e Francia attraverso la Statale Maddalena SS21, una questione già sollevata dai rappresentanti del settore e dalle associazioni in Piemonte.

La Statale Maddalena SS21, che collega Italia e Francia, è attualmente interessata da lavori di messa in sicurezza sul lato francese. Questi lavori, avviati da mesi, sono stati soggetti a ritardi e dovrebbero concludersi entro settembre 2024. Nel frattempo, il traforo del Monte Bianco, un altro importante collegamento, è chiuso per manutenzione fino alla fine dell’anno 2024.

Questi lavori stanno causando un notevole aumento del traffico sulle strade alternative, che non sono adatte a gestire un flusso intenso di mezzi pesanti. Questa situazione sta creando problemi di congestione e rallentamenti.

FIAP sul blocco trasporto merci tra Italia e Francia

Alessandro Peron, Segretario Generale della FIAP, ha commentato l’iniziativa dei Deputati Amich e Ciaburro, sottolineando l’importanza di una risposta adeguata da parte delle autorità. “Apprezziamo l’attenzione dei Deputati Amich e Ciaburro verso i trasportatori, che stanno affrontando difficoltà a causa della Statale Maddalena SS21. Questo collegamento è cruciale per il commercio tra Italia e Francia,” ha dichiarato Peron. “Attendiamo ora risposte dai Ministri per capire le misure adottate e le discussioni tra le autorità italiane e francesi.”

Impatti del blocco trasporto merci tra Italia e Francia sul settore del trasporto merci

Le attuali difficoltà nel trasporto merci tra Italia e Francia sulla Statale Maddalena stanno causando ritardi nelle consegne e un incremento dei costi operativi. Le strade alternative, sovraccariche, stanno affrontando problemi di sicurezza e usura. Le piccole e medie imprese di autotrasporto, già in difficoltà per margini di profitto limitati, sono particolarmente colpite.

FIAP spera in una risoluzione tempestiva della situazione da parte delle autorità competenti. È fondamentale trovare soluzioni al problema del blocco trasporto merci tra Italia e Francia sulla Statale Maddalena per garantire il regolare svolgimento delle attività di trasporto e ridurre i disagi per il settore.

Continua a leggere: Camion: Brennero, Ponte Lueg a una corsia da gennaio 2025