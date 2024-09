AEREO

La compagnia aerea easyJet, leader nel settore dei voli low-cost in Europa, ha annunciato l’apertura delle prenotazioni per i voli aerei estate 2025. Con oltre 7 milioni di posti volo disponibili su quasi 40.000 voli, la compagnia aerea EasyJet offre ai viaggiatori la possibilità di pianificare in anticipo le loro vacanze estive, scegliendo tra un’ampia gamma di destinazioni.

I voli low cost, per il periodo dal 16 giugno al 30 settembre 2025, si possono prenotare sul sito ufficiale easyJet.com e tramite l’app mobile.

Voli low cost Mediterraneo: Grecia e Croazia

Per l’estate 2025, easyJet propone voli aerei low cost un ventaglio di destinazioni che saprà accontentare tutti i gusti.

Gli amanti del Mediterraneo troveranno l’offerta di voli low cost verso la Grecia, una meta che incarna perfettamente l’essenza dell’estate. Che si tratti di rilassarsi sulle spiagge dorate di Mykonos e Santorini o di esplorare le meraviglie storiche di Atene e Creta, la Grecia promette un’esperienza indimenticabile.

Un’altra destinazione da non perdere è la Croazia, ideale per chi desidera un mix di natura incontaminata, storia e architettura. I voli low cost per Dubrovnik, Spalato e Pola offrono accesso diretto alle bellezze di questo paese affacciato sul mare Adriatico, rendendolo una scelta perfetta per le vacanze estive.

Sicilia e Sardegna easyjet

Per chi preferisce rimanere in Italia, easyJet offre collegamenti frequenti con voli low cost verso alcune delle isole più amate dagli italiani: Sicilia e Sardegna.

Con voli low cost verso Catania, Palermo e Comiso, i viaggiatori possono immergersi nelle acque cristalline e nella cultura ricca della Sicilia, famosa per la sua storia millenaria e la sua gastronomia eccellente.

La Sardegna, con voli low cost disponibili per Cagliari e Olbia, si conferma una meta perfetta per chi cerca spiagge incantevoli e paesaggi mozzafiato. Dalle coste incontaminate della Costa Smeralda alle tradizioni uniche del suo entroterra, la Sardegna è pronta a regalare un’estate da sogno.

Prenotare voli low cost per l’estate 2025

Con quasi 40.000 voli low cost disponibili, easyJet permette di scegliere tra 226 destinazioni diverse, coprendo ogni angolo d’Europa e oltre. Pianificare in anticipo non è mai stato così vantaggioso. Prenotando ora, non solo si ha accesso alle migliori tariffe, ma si può anche approfittare della vasta scelta di destinazioni per trovare la vacanza perfetta. Sia che si tratti di relax, avventura o cultura.

Per informazioni e per prenotare i voli low cost estate 2025 easyjet visitare il sito ufficiale o scaricare la App.

