Ryanair offerta flash con il 20% di sconto sui voli per partenza fino al 31 maggio 2025.

Ryanair lancia una nuova offerta flash, acquistando il volo entro il 9 aprile 2025 è possibile ottenere uno sconto del 20% sui voli usando il codice promozionale FLASH20P. Gli sconti Ryanair sono l’occasione è ideale per chi vuole programmare un viaggio in primavera risparmiando.

Codice sconto voli Ryanair

Per approfittare dell’offerta flash sui voli e ottenere il 20% di sconto sul biglietto del volo bisogna:

prenotare entro il 9 aprile 2025

scegliere voli con partenza tra l’ 8 aprile e il 31 maggio 2025

inserire il codice sconto FLASH20P al momento della prenotazione.

L’ offerta flash sui voli si applica a una selezione di destinazioni, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le tariffe promozionali dei voli sono soggette a disponibilità e si applicano termini e condizioni consultabili sul sito ufficiale.

Come prenotare i voli con gli sconti Ryanair

Per prenotare i voli dell’offerta flash e ottenere lo sconto del 20% devi andare sul sito ufficiale Ryanair o all’app, scegliere destinazione e date di viaggio comprese tra 08/04/25 e 31/05/25, inserire il codice FLASH20P prima del pagamento per attivare lo sconto voli del 20%.

Riepilogo sconti voli offerta flash

Sconto: 20% sui voli

20% sui voli Prenota entro: 9 aprile 2025

9 aprile 2025 Periodo di viaggio: dall’8 aprile al 31 maggio 2025

dall’8 aprile al 31 maggio 2025 Codice sconto: FLASH20P

FLASH20P Condizioni: offerte soggette a disponibilità, termini e condizioni applicati

Ryanair numero verde Italia

Quando l’assistenza di cui si necessita è generale, il numero italiano è il +39 0230560007. Contattare Ryanair in questo modo ha un costo pari al proprio piano tariffario. Per un’assistenza speciale è disponibile il numero: +39 0230560008.

L’offerta flash con il 20% di sconto sui voli è un’occasione da non perdere per chi vuole viaggiare in primavera risparmiando: prenota entro il 9 aprile 2025 e approfitta di una delle migliori promozioni voli disponibili in questo periodo.

