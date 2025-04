AEREO

La guida completa per affrontare in sicurezza i voli di Pasqua

Con l’arrivo delle festività di Pasqua, cresce in tutta Europa il numero di passeggeri sui voli. Wizz Air lancia la campagna “Medical Awareness” con tutti i consigli per la salute dei passeggeri in vista dei numerosi voli previsti per Pasqua.

Durante il solo weekend di Pasqua, Wizz Air opererà quasi 4.000 voli: un picco che richiede una maggiore attenzione alla salute e al benessere dei passeggeri.

Consigli per affrontare i voli in salute

Ecco i suggerimenti principali rivolti ai passeggeri che si preparano ad affrontare uno o più voli nei prossimi giorni.

Verificare se è necessario un certificato medico per volare: se si ha recentemente subito un intervento chirurgico o se si è in gravidanza oltre la 28ª settimana, potrebbe essere necessario un certificato medico – meglio controllare prima di partire.

Preparare il bagaglio in modo intelligente: tenere a portata di mano farmaci essenziali e documenti di viaggio, riponendoli nel bagaglio a mano da cabina.

Vestirsi comodi: indossare abiti larghi e traspiranti e valutare l’uso di calze a compressione per ridurre il rischio di problemi circolatori, specialmente nei voli lunghi.

Rimanere idratati e muoversi: bere acqua regolarmente e camminare nella cabina quando possibile per aiutare a prevenire un’eventuale trombosi venosa profonda (TVP).

Seguire regolarmente la propria terapia: usare promemoria o sveglie sul telefono per non saltare le dosi, soprattutto se i voli prevedono cambio di fuso orario tra partenza e arrivo.

Indossare una mascherina se non ci si sente bene: se si ha il raffreddore o si starnutisce, rispettare gli altri passeggeri indossando una mascherina.

Riposare bene durante il volo: portare con sé una mascherina per gli occhi, un cuscino per il collo o cuffie con cancellazione del rumore per rilassarsi e recuperare le energie a bordo.

Guida completa: in sicurezza sui voli di Pasqua

La campagna “Medical Awareness” è già online e disponibile in diverse lingue. I viaggiatori in partenza per uno dei tanti voli di Pasqua possono leggere la guida completa sul sito ufficiale della compagnia.

Voli e assistenza: il personale Wizz Air è preparato, serve responsabilità

Il personale di bordo dei voli Wizz Air è formato per intervenire in caso di emergenze mediche durante i voli.

Tuttavia i passeggeri devono sapere che le spese post-volo e i costi legati a eventuali deviazioni restano a loro carico. Per questo, Wizz Air consiglia vivamente di stipulare un’assicurazione sanitaria valida per l’intera durata del viaggio.

Emergenze mediche in volo, perché prepararsi prima di partire

Le emergenze mediche durante i voli sono un fenomeno in aumento, con conseguenze sia per i passeggeri coinvolti che per l’operatività dei collegamenti aerei.

Per affrontare al meglio ogni situazione, Wizz Air invita i passeggeri, in partenza su uno dei tanti voli per le vacanze, a seguire una serie di indicazioni per la salute. Soprattutto se si hanno patologie preesistenti, se si è in gravidanza o se si è reduci da interventi chirurgici.

Alessia Clementi, ambasciatrice italiana di Wizz Air evidenzia che con il nuovo programma Customer First Compass, la compagnia aerea desidera garantire che ogni passeggero affronti i voli in modo sicuro e sereno. Prevenire è fondamentale, soprattutto nei periodi ad alta concentrazione come quello di Pasqua.

