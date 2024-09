AEREO

Volotea ha annunciato l’avvio dal 2 settembre 2024 di due nuove rotte per i suoi voli aerei dall’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. A partire da oggi, i viaggiatori potranno volare verso Catania e Verona, grazie ai nuovi voli aerei bisettimanali operati ogni lunedì e venerdì.

Nuovi voli aerei Salerno-Catania e Salerno-Verona

I nuovi voli Volotea offrono ai passeggeri in partenza dal’’Aeroporto di Salerno l’opportunità di scoprire due destinazioni italiane di grande fascino. Catania, con la sua spettacolare posizione ai piedi dell’Etna, offre un perfetto mix di cultura, natura e cucina tradizionale siciliana. Verona, famosa per il suo ricco patrimonio artistico e culturale, è la città ideale per chi cerca un’esperienza autentica e romantica nel nord Italia.

Voli Volotea all’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi

Volotea è stata la prima compagnia aerea a operare presso il nuovo Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, dimostrando il suo impegno verso il territorio campano. Dopo il successo dei voli aerei estivi da Salerno per Nantes e Cagliari, la compagnia continua a investire a Salerno, ampliando l’offerta di voli nazionali con queste due nuove destinazioni.

L’obiettivo è chiaro: agevolare non solo i viaggiatori in partenza dalla Campania, ma anche incentivare il flusso di turisti verso la Costiera Amalfitana, uno dei gioielli turistici italiani, con collegamenti diretti, comodi e a prezzi competitivi. Questi nuovi voli non solo offrono opportunità di viaggio per i residenti campani, ma attirano visitatori da tutta Italia, incentivando il turismo incoming verso la Campania.

Voli aerei per il turismo all’Aeroporto di Napoli e all’Aeroporto di Salerno

Grazie ai voli diretti Volotea, i passeggeri potranno esplorare la Campania anche in periodi di bassa stagione, sostenendo così la destagionalizzazione del turismo. L’Amministratore Delegato di GESAC, Roberto Barbieri, ha sottolineato l’importanza di questo sviluppo per il territorio: “I collegamenti verso Catania e Verona contribuiranno ad allungare la stagione turistica nella nostra regione, favorendo un turismo più sostenibile e duraturo”.

Volotea voli in crescita a Salerno e Napoli

Oltre ai nuovi collegamenti con i voli aerei dall’Aeroporto di Salerno, Volotea offre una vasta rete di destinazioni da Napoli, con 22 collegamenti in totale. Di questi, 6 sono voli aerei con rotte domestiche (Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), mentre altre 16 collegano la Campania con destinazioni internazionali, come Atene, Bilbao, Spalato, e varie isole greche, tra cui Mykonos, Santorini e Zante.

Continua a leggere: Nuovo collegamento autobus da Potenza all’Aeroporto di Salerno