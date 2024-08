AUTOBUS

Un nuovo collegamento in autobus da Potenza all’Aeroporto di Salerno è attivo dal 12 agosto 2024, di seguito il dettaglio di orari e fermate.

A partire da lunedì 12 agosto 2024, sarà attivo un nuovo collegamento autobus tra Potenza e l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi.

L’annuncio arriva dall’Assessore ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha sottolineato come questo servizio autobus da Potenza per l’Aeroporto di Salerno si inserisce in un contesto più ampio di miglioramenti nei collegamenti della Regione Basilicata.

Autobus da Potenza all’Aeroporto di Salerno, orari e fermate

Il servizio prevede partenze dal terminal bus di Viale del Basento a Potenza con i seguenti orari:

5:50

6:30

13:50

18:00

Dall’Aeroporto di Saletno i bus diretti a Potenza partiranno invece ai seguenti orari:

15:00

15:40

19:30 (con corsa disponibile anche la domenica e i giorni festivi)

Durante il tragitto, sia all’andata che al ritorno, sono previste fermate intermedie agli svincoli di:

Picerno

Sicignano

Battipaglia

L’assessore Pasquale Pepe ha dichiarato che questo nuovo collegamento autobus tra Potenza e l’Aeroporto di Salerno facilita gli spostamenti dei cittadini lucani verso gli aeroporti più vicini. Questa iniziativa si affianca al già implementato servizio di collegamento con l’aeroporto di Bari Palese, che ha visto l’introduzione di due nuove coppie di corse giornaliere.

Il collegamento con l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi sarà inizialmente in fase sperimentale. Questa fase servirà a valutare il flusso di utenti, sia pendolari che turisti, permettendo di adattare il servizio in base alle esigenze e alla domanda reale dei viaggiatori.

Questo nuovo servizio di autobus per l’Aeroporto di Salerno migliora la rete di trasporti della Basilicata, offrendo ai cittadini una maggiore facilità di accesso agli aeroporti e migliorando, in generale, la mobilità regionale.

Inoltre, è stato attivato un biglietto combinato tra AirLink e Travelmar, che facilita ulteriormente i collegamenti tra l’Aeroporto di Salerno e i traghetti per la Costiera Amalfitana, incrementando le opportunità di viaggio e turismo nella regione.

Dal 12 agosto 2024, i cittadini di Potenza e della Basilicata potranno beneficiare di un nuovo servizio autobus verso l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, un’iniziativa che punta a rendere più agevoli e convenienti gli spostamenti verso uno degli scali aeroportuali più importanti del sud Italia.

Continua a leggere: Aeroporto Salerno nuovi voli aerei da ottobre 2024 con Wizz Air