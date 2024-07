AEREO

Ecco i nuovi servizi all’aeroporto dell’Umbria Perugia: Telepass, autonoleggio e negozi. Nel mese di luglio cinque concerti per i passeggeri in partenza e in arrivo

Novità all’aeroporto dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” tra cui una corsia telepass per il parcheggio e l’aggiunta di un servizio di autonoleggio.

L’aeroporto dell’Umbria – Perugia continua a migliorare i suoi servizi per offrire un’esperienza sempre più comoda e piacevole ai passeggeri. Ecco tutti i dettagli di questi nuovi servizi.

Nuovi servizi per i passeggeri all’aeroporto dell’Umbria Perugia

Telepass per il parcheggio

Una delle principali novità riguarda l’installazione di una corsia telepass presso le sbarre di ingresso all’aeroporto dell’Umbria Perugia. Questo sistema permette ai viaggiatori di usufruire del pagamento automatico della sosta in tutta l’area dei parcheggi aeroportuali. Grazie a questa innovazione, i passeggeri possono risparmiare tempo prezioso e godere di una maggiore comodità, evitando le code e semplificando il processo di pagamento.

Servizio di autonoleggio

L’aeroporto dell’Umbria ha recentemente accolto il settimo operatore di autonoleggio all’interno del terminal. Questa espansione offre ai passeggeri una più ampia gamma di opzioni per noleggiare un’auto, rispondendo così alle diverse esigenze di viaggio. Che si tratti di un viaggio di lavoro o di una vacanza, i viaggiatori potranno facilmente trovare il veicolo più adatto alle loro necessità.

Negozio per lo shopping di confagricoltura

Negli spazi della galleria commerciale dell’aeroporto dell’Umbria Perugia aprirà nei prossimi giorni un nuovo store gestito da Confagricoltura. Questo negozio sarà dedicato alla promozione e alla commercializzazione di prodotti tipici del territorio umbro. I passeggeri potranno così acquistare specialità locali direttamente in aeroporto.

Manutenzione e rinnovamento del terminal aeroporto dell’Umbria Perugia

L’aeroporto dell’Umbria ha completato anche la riverniciatura della facciata del terminal, nell’ambito del programma di manutenzione dell’infrastruttura. Questo intervento contribuisce a mantenere l’aspetto moderno e accogliente dell’aeroporto, migliorando l’esperienza visiva dei passeggeri in transito.

Concerti di luglio in aeroporto per i passeggeri

Nel mese di luglio, l’aeroporto dell’Umbria ospiterà cinque concerti per i passeggeri in partenza e in arrivo. I concerti si terranno nell’area esterna al terminal, tra l’ingresso principale e l’uscita degli arrivi. Il gruppo perugino “I leoni di notte” allieterà i viaggiatori con un vasto repertorio musicale che spazia dagli anni ’30 ai giorni nostri. Gli appuntamenti musicali sono previsti per:

martedì 2 luglio, dalle 11.45 alle 14.15

martedì 9 luglio, dalle 11.45 alle 14.15

martedì 16 luglio, dalle 11.45 alle 14.15

venerdì 12 luglio, dalle 16.00 alle 18.30

domenica 14 luglio, dalle 18.45 alle 21.15

L’aeroporto internazionale dell’Umbria Perugia “San Francesco d’Assisi” si impegna costantemente a migliorare i servizi offerti ai passeggeri, introducendo innovazioni come la corsia telepass e ampliando le opzioni di autonoleggio. Queste novità, insieme ai concerti estivi e al nuovo store di Confagricoltura, rendono l’aeroporto un luogo ancora più accogliente e funzionale. I passeggeri possono così godere di un’esperienza di viaggio migliorata e di momenti di intrattenimento, rendendo il transito più piacevole e rilassante.

