Dall’aeroporto di Salerno nuovi voli low cost Ryanair con partenze per Bergamo, Torino e Londra Stansted

Aeroporto di Salerno nuovi voli low cost Ryanair da fine agosto 2024. Ryanair è pronta ad inaugurare i voli aerei da Salerno per Bergamo, Torino e Londra Stansted da fine agosto 2024.

Sono tre le destinazioni dei voli aerei che Ryanair opererà dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi: Bergamo, Torino e Londra Stansted.

Ryanair, annuncia oggi 18 giugno 2024 che aprirà i voli aerei all’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi da agosto 2024, offrendo 16 voli settimanali su 3 nuove rotte, e creando oltre 100 nuovi posti di lavoro locali.

L’Aeroporto di Salerno diventerà il 32° aeroporto italiano del sempre più esteso network di Ryanair, che continua ad investire, a garantire connettività e posti di lavoro più di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia.

Aeroporto Salerno voli Ryanair

Le tre nuove rotte dei voli aerei di Ryanair offriranno collegamenti diretti da Salerno a Londra Stansted, Milano Bergamo e Torino quest’estate, stimolando il turismo in entrata e le opportunità di business, oltre a fornire maggiore connettività ai cittadini e ai visitatori della Campania con le tariffe più basse d’Europa.

Il nuovo operativo voli di Ryanair dall’Aeroporto Salerno:

3 nuove rotte – Londra Stansted, Milano Bergamo e Torino

16 voli settimanali da/per Salerno

oltre 130,000 passeggeri totali all’anno

oltre 100 nuovi posti di lavoro

Offerta voli Ryanair da Salerno

Per celebrare l’arrivo di Ryanair a Salerno, Ryanair ha lanciato una promozione di 3 giorni sulle sue 3 nuove rotte con tariffe a partire da €24,99 in vendita solo su ryanair.com.

Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato che questa iniziativa all’Aeroporto di Salerno contribuirà alla crescita del traffico e del turismo nella regione Campania, offrendo maggiori opportunità di viaggio per i cittadini. Le rotte per Milano Bergamo e Torino saranno mantenute anche nella stagione invernale 2024/25, promuovendo connettività e occupazione a Salerno.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha elogiato la partnership per l’Aeroporto con Ryanair, evidenziando come questa consoliderà l’offerta di voli e favorirà lo sviluppo del turismo e dell’economia locale. Ha anche menzionato i futuri piani di sviluppo per l’aeroporto, inclusi l’allungamento della pista e la costruzione di un nuovo terminal passeggeri entro il 2026.

