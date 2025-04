AEREO

Un’ aeroporto digitale gemello per l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Al via il Progetto AVIO, sviluppato tra SACBO, TXT e-tech, Sorint.TEK e l’Università di Pavia, per la creazione dell’aeroporto digitale gemello dell’Aeroporto di Bergamo.

L’aeroporto digitale gemello migliorerà la gestione operativa e la formazione del personale grazie a una realtà simulata avanzata. Il progetto è cofinanziato dal “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” attraverso il Fondo Complementare del PNRR.

Aeroporto di Bergamo e il suo gemello digitale

L’Aeroporto di Bergamo avrà un aeroporto digitale gemello che integrerà dati in tempo reale provenienti da telecamere e algoritmi di visione artificiale. Questi dati saranno utilizzati dal “Coordinamento Operativo di Scalo (COS)” per ottimizzare le decisioni e garantire una gestione più efficiente. Inoltre, l’aeroporto digitale gemello sarà impiegato nella formazione in realtà virtuale, migliorando le competenze degli operatori di terra.

Un progetto sostenuto dal PNRR

Il Progetto AVIO, con il codice CUP B49J24002200005, è il risultato della collaborazione tra SACBO, TXT e-tech, Sorint.TEK e l’Università di Pavia. Questa sinergia mira a digitalizzare l’Aeroporto di Bergamo, migliorando la gestione operativa e rafforzando la posizione dell’Italia nell’innovazione aeroportuale.

Supercalcolatore e intelligenza artificiale per l’aeroporto digitale gemello di Bergamo

SACBO metterà a disposizione, per l’Aeroporto di Bergamo e il suo digitale gemello, un supercalcolatore HPC di HP Enterprise con GPU Nvidia ad alte prestazioni. Questo consentirà lo sviluppo del gemello digitale dell’aeroporto e la creazione di ambienti di training in VR. Tecnologie avanzate come telecamere iperspettrali e simulatori di de-icing saranno integrate per potenziare la formazione e il processo decisionale.

Gestione aeroportuale digitale all’Aeroporto di Bergamo

“Un progetto che guarda al futuro prossimo e alle evoluzioni tecnologiche nella gestione aeroportuale” sottolinea Giovanni Sanga, Presidente di SACBO “Milan Bergamo Airport farà da apripista nello sviluppo del digital twin negli scali italiani”.

“Il progetto AVIO sarà un elemento centrale dell’ecosistema digitale aeroportuale – aggiunge Amelia Corti, direttore generale SACBO – aumenterà la collaborazione tra gli stakeholder, consentirà di efficientare ulteriormente i processi operativi relativi alle cosiddette “ground operation”, di migliorare il livello di safety e di security con un innalzamento dei livelli di servizio che porterà giovamento anche ai passeggeri in termini di customer experience”.

