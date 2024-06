AEREO

Come prenotare i voli aerei low cost dell’offerta flash Ryanair con prezzi a partire da 16,99 euro dal 18 giugno 2024 per 48 ore

Offerta flash sui voli low cost Ryanair con prezzi a partire da 16,99 euro per 48 ore. Ryanair lancia oggi, 18 giugno 2024, un’offerta flash sui voli aerei low cost con prezzi a partire da 16,99 euro.

L’offerta Ryanair sui voli aerei, lanciata oggi 18 giugno 2024 è valida per 48 ore. Sono disponibili sul sito Ryanair voli low cost a partire da 16,99 euro per viaggiare nei mesi di giugno e luglio 2024.

I voli aerei low cost Ryanair dell’offerta flash sono disponibili per un tempo limitato, 48 ore, e fino a esaurimento dei posti disponibili. Per usufruire dell’offerta, è necessario prenotare entro la mezzanotte del 19 giugno 2024.

Voli low cost offerta flash Ryanair

Validità dell’offerta: dal 18 giugno 2024 fino alla mezzanotte del 19 giugno 2024.

dal 18 giugno 2024 fino alla mezzanotte del 19 giugno 2024. Periodo di viaggio: dal 18 giugno 2024 al 31 luglio 2024.

dal 18 giugno 2024 al 31 luglio 2024. Prezzi : a partire da 16,99 euro.

: a partire da 16,99 euro. Come prenotare: visita il sito Ryanair o utilizza l’app Ryanair per prenotare.

Come prenotare i voli low cost offerta flash

Per avere i voli low cost Ryanair in promozione prenotare entro il 19 giugno 2024 per volare dal 18/06/24 al 31/07/24.

Per prenotare i voli low cost Ryanair dell’offerta flash accedere direttamente alla pagina sul sito Ryanair o tramite la app

Questa offerta a tempo limitato offre una selezione imbattibile di destinazioni mozzafiato sul network Ryanair: scegliendo tra spiagge meravigliose, soggiorni in vibranti città e gemme nascoste che aspettano solo di essere scoperte, è il momento perfetto per prenotare il prossimo viaggio.

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato:

“Abbiamo appena lanciato un’incredibile offerta flash di 48 ore con voli a partire da € 16,99 su tutto il nostro network. Che tu sia alla ricerca di avventure, spiagge o di una nuova meta da esplorare, la troverai sicuramente nella rete leader di settore di Ryanair che include destinazioni per chi ama il sole e vacanze in città, nonché luoghi magici come Parigi, Berlino, Bruxelles, Colonia, Edimburgo, Londra, Praga, Bordeaux e/o Olbia.

Le fantastiche tariffe flash di Ryanair possono essere prenotate ora su ryanair.com fino alla mezzanotte di mercoledì 19 giugno”.

