AEREO

Rimborso negato per volo Ryanair in ritardo, lo decide in una sentenza la Cassazione.

La Cassazione, con la sentenza n. 8802/2025, ha stabilito che, in caso di causa di rimborso per ritardo del volo Ryanair, è valida la clausola che assegna la giurisdizione ai tribunali irlandesi.

Questo significa che i passeggeri Ryanair che subiscono un ritardo del volo e vogliono ottenere un rimborso, per fare causa, e ottenere il rimborso, devono rivolgersi al Tribunale Irlandese.

Ritardo voli Ryanair rimborsi negati in Italia

Secondo la decisione della Cassazione, se un passeggero Ryanair ha acquistato il biglietto del volo online e ha accettato le condizioni generali di trasporto cliccando il link, la clausola contenuta nelle condizioni del volo, che impone la competenza esclusiva dei tribunali irlandesi è da considerarsi vincolante.

Anche se il testo delle condizioni di acquisto del volo, era accessibile solo tramite link, la Corte ha ritenuto che ciò non compromettesse la validità della clausola.

Perché anche la Convenzione di Montreal non si applica

La Cassazione ha escluso questa opzione, affermando che la Convenzione di Montreal si applica solo ai trasporti internazionali e non ai voli nazionali. Inoltre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che la Convenzione di Montreal non si applica alle richieste di compensazione pecuniaria, che rientrano invece nel Regolamento UE 261/2004.

Nessuna tutela per i passeggeri Ryanair

I passeggeri dei voli Ryanair non possono invocare neanche il Regolamento UE 1215/2012, che tutela i consumatori. Questa norma non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono pacchetti combinati di volo e alloggio.

Cosa comporta per i passeggeri dei voli Ryanair?

La sentenza della Cassazione rende più complicato per i passeggeri ottenere un rimborso per ritardo e cancellazione del volo. Chiunque voglia fare causa per ottenere una compensazione pecuniaria per i voli, dovrà avviare una causa nei tribunali irlandesi, aumentando così i costi e le difficoltà legali.

Continua a leggere: Sciopero aerei 9 aprile 2025, voli garantiti