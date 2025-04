AUTOBUS

Ztl Roma per i bus turistici stop all’aumento delle tariffe dal Tar.

Con una sentenza depositata il 7 aprile 2025, la Sezione Quinta del Tar del Lazio ha annullato le ordinanze emesse dal Commissario per il Giubileo. Prevedevano un aumento dei costi per l’ingresso nella Ztl fascia B della Capitale per i bus turistici.

La motivazione principale della sentenza del Tar, che annulla l’aumento delle tariffe di accesso alla Ztl Roma per i bus turistici, è il difetto di competenza. Secondo i giudici amministrativi, le ordinanze non potevano essere emanate dal Commissario per il Giubileo, rendendo quindi nulle le nuove misure tariffe di accesso per i bus turistici alla Ztl di Roma.

Di conseguenza, viene ripristinato “lo status quo ante”, ovvero tornano in vigore per l’accesso dei bus turistici alla Ztl, la regolamentazione e i tariffari precedenti all’intervento commissariale.

Ztl Roma bus turistici: stop aumento tariffe di accesso

La decisione del Tar è accolta con favore dalle principali associazioni di categoria del settore bus, turistico e alberghiero, tra cui: AN.BTI Confcommercio – Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, Federalberghi Roma, Fiavet Lazio Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi Turismo, FTO Federazione Turismo Organizzato, Confcommercio Roma.

In una nota congiunta, le associazioni ribadiscono l’importanza di un confronto istituzionale costruttivo. Per gestire in modo efficace e condiviso il tema dell’accesso dei bus turistici alla Ztl Roma. “Il turismo ha bisogno di regole chiare, programmatiche e di buonsenso”, si legge nel comunicato.

Secondo le associazioni, il caos normativo generato negli ultimi mesi ha messo in difficoltà centinaia di aziende del trasporto di bus turistici, che operano quotidianamente nella Capitale. L’auspicio è che, alla luce della sentenza del Tar, venga istituito un tavolo tecnico permanente con il Comune di Roma per scrivere nuove regole giuste, sostenibili e trasparenti.

Ztl Roma: il Tar cambia le tariffe di accesso

L’annullamento delle ordinanze per l’accesso alla Ztl di Roma ha un impatto immediato sul settore. Stop agli aumenti tariffari di accesso alla Ztl di Roma previsti per i bus turistici. Ripristino del quadro normativo precedente. Maggiore chiarezza per le aziende di trasporto passeggeri con bus turistici che pianificano le attività nella Capitale

Questo provvedimento rappresenta una vittoria per il settore turistico e per i bus turistici. E’ un’occasione per ripensare l’intera governance della mobilità a Roma legata al turismo, soprattutto per il Giubileo.

Bus Turistici Ztl

Il Centro di Roma, delimitato dalla ZTL BUS C, è interdetto ai pullman turistici, tranne casi di specifiche deroghe.

Le associazioni propongono un modello collaborativo che unisca le esigenze di decoro urbano e sostenibilità ambientale, per la città e i residenti. Libertà d’impresa e programmazione certa, per chi lavora nel turismo.

“Roma merita una gestione ordinata del turismo”, concludono i firmatari. “Se il futuro sarà fatto di ricorsi e provvedimenti estemporanei, a pagarne il prezzo sarà l’intero sistema turistico romano”.

