Trenitalia ha presentato al pubblico i dettagli dell’offerta per la Summer Experience, la stagione estiva 2024.

L’offerta sarà valida dal 9 giugno e fino al prossimo dicembre.

Trenitalia infatti ha scelto di farsi trovare preparata per i grandi numeri che la stagione estiva prospetta, investendo fortemente su tratte turistiche, potenziamenti e nuovi collegamenti.

Durante la presentazione della Summer Experience, è intervenuto anche Stefano Cuzzilla, attuale Presidente di Trenitalia: “Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”.

I numeri di Trenitalia per la stagione estiva

L’Amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, ha presentato in numeri la nuova offerta estiva: innanzitutto, più di 270 Frecce al giorno (e 4 notturne), con 8 collegamenti tra Milano e Reggio Calabria, che da sole garantiscono lo spostamento di 130.000 passeggeri circa. Gli Intercity e gli Intercity Notte invece sono pronti a viaggiare verso 230 differenti mete (70 di queste considerate come mete estive). A questi, si aggiunge poi la flotta dei Regionali, più di 6000 ogni giorno, pronti a viaggiare verso 1700 mete differenti (di cui 500 considerate turistiche).

Solo nei primi quattro mesi dell’anno, Trenitalia ha registrato 268 milioni di viaggiatori, di cui 191 milioni in Italia, mettendo a segno un incoraggiante +5% rispetto ai numeri dello stesso periodo del 2023.

Trenitalia e i trasporti intermodali per la stagione estiva 2024

A completare il quadro, subentrano i trasporti intermodali offerti da Busitalia e da Ferrovie del Sud Est, che insieme garantiscono più di 1000 corse al giorno tra treni e bus. C’è poi l’offerta dei Freccialink (per connettere le stazioni ai porti e agli aeroporti), che aumenta vedendo altre 30 corse giornaliere permettendo di raggiungere mete come Sorrento.

Inoltre, Trenitalia ha pensato a dei treni speciali: oltre all’Espresso Cadore, che collega Roma Termini a Cortina d’Ampezzo, ci saranno anche l’Espresso Versilia e l’Espresso Riviera.

Oltre alla già conosciuta Etruschi Line (da Roma o Firenze verso Pisa, Grosseto e altre mete della costa), si aggiungono novità come Argentario Link, che porta il passeggero direttamente a Porto S. Stefano, o il Freccia notturno Milano – Lecce.

Trenitalia verso il miglioramento della user experience

In ultimo, Trenitalia ha anche lavorato al miglioramento della user experience, velocizzando il processo delle richieste d’indennizzo e integrando alcuni sistemi di vendita di titoli di viaggio esteri, permettendo così di poter acquistare comodamente i biglietti per viaggiare anche sulle compagnie SBB (Svizzera) e Iryo (Spagna).

Attesa inoltre a breve anche l’introduzione del Tap & Tap, meccanica che permetterà l’acquisto contactless di titoli di viaggio direttamente avvicinando la propria carta alle validatrici presenti in stazione.