TRENO

Trenitalia ha deciso di rendere automatico il check-in dei biglietti digitali regionali. La decisione è stata presa per rispondere ai dubbi e alle domande che si erano creati intorno a questa modalità aggiunta nell’estate del 2023.

Associazioni, testate giornalistiche e anche i passeggeri si erano infatti chiesti se non fosse il caso di semplificare il processo del check-in a favore di quella fascia di persone normalmente meno avvezza all’uso della tecnologia.

Trenitalia cerca un punto d’incontro

Trenitalia sta ora lavorando per un ulteriore passo verso la semplificazione di questa procedura e ha organizzato un tavolo di discussione con le associazioni di rappresentanza dei consumatori. Durante l’incontro sono state analizzate le problematiche e i vantaggi del check-in automatico, sia per gli utenti che per i dipendenti FS .

Si tratta infatti di uno strumento che permette di avere una stima, per quanto parziale, del numero di persone presenti a bordo di un determinato treno: questi dati possono essere potenzialmente utili anche in casi di emergenza.

La soluzione di Trenitalia per i biglietti regionali

Maria Giaconia, Direttore Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia afferma: “Il biglietto digitale è nato per offrire ai viaggiatori maggior flessibilità ed un’esperienza di viaggio ancora più completa e sostenibile”.

Continua Giaconia: “Già 3 viaggiatori su 4 validano il biglietto con il check-in digitale prima di salire a bordo e, per supportare coloro che possono avere potenziali difficoltà nel validare il biglietto digitalmente, stiamo lavorando a un ulteriore sviluppo che consentirà, entro ottobre, la validazione automatica del biglietto”.

Leggi anche:

Lo smart caring tra i vantaggi del nuovo biglietto regionale

Giaconia aggiunge che in caso di impossibilità ad effettuare il check-in del biglietto regionale, i passeggeri sono tenuti ad avvisare il capotreno appena saliti a bordo. La mancata validazione o comunicazione al capotreno determinerà infatti una sanzione di 5 euro. Giaconia continua spiegando che i vantaggi, per coloro che scelgono il biglietto digitale regionale, sono molteplici, come ad esempio lo smart caring che permette di aggiornare, in tempo reale, i viaggiatori sullo stato di circolazione del loro treno.

Entro ottobre, dunque, è previsto questo passo avanti che dovrebbe semplificare la vita di molti utenti. Rimarranno invariate le possibilità di cambi data e ora, illimitati fino alle ore 23.59 del giorno antecedente il viaggio.