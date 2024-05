TRENO

La stazione treni di Roma Termini si tinge di rosa per la tappa finale del Giro d’Italia dal 25 maggio 2024

Giro d’Italia, la stazione treni Roma Termini, il cuore dei trasporti ferroviari si Roma si tinge di rosa. La stazione dei treni a Roma Termini si prepara ad accogliere l’entusiasmante conclusione del Giro d’Italia 2024.

L’ultima tappa Giro d’Italia 2024, giunto alla sua 107ª edizione, vede la stazione dei treni di Roma Termini trasformarsi di colore rosa. Il rosa è il simbolo indiscusso della gara ciclistica.

Domenica 26 maggio 2024 a Roma terminerà il Giro d’Italia 2024. In occasione dell’ormai consueta tappa finale della corsa nella Capitale Roma si diventa rosa.

Grazie alla collaborazione tra RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e Grandi Stazioni Rail, la stazione dei treni Roma Termini si illuminerà del caratteristico rosa. La stazione dei treni sarà completamente rosa in attesa dell’arrivo dei ciclisti del Giro e dell’atteso momento della premiazione del vincitore della corsa ciclistica.

A partire dal tardo pomeriggio di sabato 25 maggio 2024, a Roma, i passeggeri dei treni e gli appassionati di ciclismo saranno accolti da da una stazione treni totalmente rosa, vestita dei colori del Giro d’Italia

Il Giro non è solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio rito annuale che unisce tutta Italia nella passione del ciclismo.

Questa iniziativa, che trasforma la stazione treni Roma Termini in un palcoscenico rosa e colorato, rappresenta un momento di condivisione e aggregazione per tutti coloro che partecipano alla straordinaria gara.

Stazione Termini Giro d’Italia Roma 2024

Il Gruppo FS Italiane, protagonista nel panorama dei trasporti ferroviari italiani, è fiero di affiancare il grande ciclismo nazionale in questa edizione della gara ciclistica.

L’impegno delle Ferrovie dello Stata nella promozione dello sport e nella valorizzazione del territorio si concretizza attraverso iniziative come questa.

Iniziative rosa come quella di Roma che trasformano la stazione dei treni Termini in punti di incontro e di accoglienza per viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, è stata designata come il vettore ufficiale di treni green della manifestazione. Confermando l’attenzione del Gruppo verso la sostenibilità ambientale e il trasporto eco-friendly.

Il rosa della stazione treni di Roma Termini in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia 2024 rappresenta un momento di festa e di celebrazione, che unisce lo spirito dello sport alla bellezza e all’ospitalità.

L’ultima tappa del Giro d’Italia a Roma domenica 26 maggio 2024, info, news e viabilità.