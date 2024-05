TRENO

Ecco come prenotare e le destinazioni di Trenitalia Freccialink Cilento, viaggio con biglietto integrato bus più treno per il Cilento

Trenitalia, da giugno 2024, attiva Freccialink Cilento Link, il viaggio con biglietto integrato bus più treno. Per esplorare il magnifico territorio del Cilento in modo agevole e pratico.

Freccialink Cilento, con biglietto unico integrato bus più treno, offre ai viaggiatori un modo conveniente e agevole per raggiungere le principali destinazioni turistiche del Cilento.

Freccialink, bus più treno è il servizio viaggio intermodale di Trenitalia che amplia il network delle Frecce con collegamenti dedicati, realizzati con autobus moderni, confortevoli, dotati di aria condizionata, wi-fi e accessibili alle persone con disabilità e a ridotta mobilità.

Dal 10 giugno 2024 all’8 settembre 2024, con Cilento Link, i viaggiatori possono usufruire del servizio autobus più treno per raggiungere le rinomate località di Palinuro e Marina di Camerota, acquistando un singolo biglietto di viaggio attraverso i canali ufficiali di Trenitalia, utilizzando il servizio Cilento Link.

Inoltre, dal 29 giugno 2024 al 31 agosto 2024, il servizio si estenderà anche a Casal Velino, Velia, Pioppi e Acciaroli, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio disponibili.

Il servizio di viaggio Cilento Link, effettuato con Trenitalia Freccialink, è attivo tutti i giorni della settimana, con corse in coincidenza con gli orari dei treni da e per Ascea e da e per Pisciotta-Palinuro. Gli autobus partono dal piazzale antistante alle stazioni di Ascea e Pisciotta-Palinuro, garantendo un’esperienza di viaggio fluida e senza problemi.

Questo servizio viaggio, con biglietto unico integrato, bus più treno offre numerosi vantaggi ai viaggiatori, tra cui maggiore comodità, accessibilità e convenienza. Grazie a Trenitalia Freccialink Cilento e Cilento Link, esplorare le bellezze naturali e culturali del Cilento diventa più semplice che mai.

Trenitalia Freccialink Cilento Link

Il servizio di viaggio bus più treno Cilento Link è attivo dal 10 giugno 2024 all’ 8 settembre 2024.

Cos’è Trenitalia Freccialink Cilento Link

Il servizio Trenitalia Freccialink Cilento offre un’esperienza integrata di viaggio bus più treno, con biglietto unico, per esplorare il suggestivo territorio del Cilento in modo agevole e pratico. Grazie a autobus moderni e confortevoli dotati di aria condizionata, wi-fi e accessibili alle persone con disabilità, i passeggeri possono raggiungere comodamente le rinomate località di Palinuro, Marina di Camerota e altre mete cilentane.

Orari e Corse Trenitalia Freccialink Cilento Link

Freccialink Cilento Link è attivo tutti i giorni della settimana. Corse in coincidenza con gli orari dei treni da e per Ascea e da e per Pisciotta-Palinuro. Le partenze degli autobus avvengono dal piazzale antistante alle stazioni di Ascea e Pisciotta-Palinuro.

Viaggio integrato: autobus e treno in un’unica soluzione.

Maggiore comodità: autobus moderni e confortevoli.

Accessibilità: mezzi accessibili alle persone con disabilità e a ridotta mobilità.

Connessione Wi-Fi: per restare connessi durante il viaggio.

Trenitalia Freccialink Cilento Link destinazioni

Palinuro, Marina di Camerota, Casal Velino, Velia, Pioppi, Acciaroli e altre splendide località cilentane.

Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare il sito web Trenitalia Freccialink