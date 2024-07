TRENO

Fs Treni Turistici Italiani ha annunciato attraverso i suoi canali ufficiali l’arrivo di un nuovo treno che collegherà Roma Termini a Lecce (e non solo).

Roma-Lecce con l’Espresso Salento

Continuano le novità in casa Ferrovie per quanto riguarda il turismo e i collegamenti ad hoc. Da giovedì 18 luglio, infatti, esordirà l’Espresso Salento: si tratta di un treno che, partendo da Roma, attraverserà la Campania e poi la Puglia fino al capolinea, che sarà appunto Lecce. Sarà un collegamento notturno e fermerà a Caserta, Foggia, Bari Centrale, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi e Lecce. Il convoglio prevede la presenza a bordo di carrozze letto e colazione servita nel vagone, insieme alla presenza di un vagone-bagagliaio per permettere ai viaggiatori di portare tutte le attrezzature necessarie, anche se ingombranti, per la loro permanenza senza causare disagi agli altri viaggiatori e al personale di bordo del treno.

Primo nel suo genere

Si tratta, a detta delle stesse Ferrovie e di Fs Treni Turistici Italiani (società nata appena un anno fa proprio con l’obbiettivo di interfacciarsi con il mondo del turismo e organizzare collegamenti verso le mete vacanziere della Penisola), di un servizio rivoluzionario che su quella tratta in particolare non era mai esistito. Attualmente, partendo da Roma Termini, Lecce è comunque raggiungibile attraverso i treni AV (Frecciarossa o Frecciargento), gli Intercity e i regionali (principalmente attraverso soluzioni che prevedono cambi). L’Espresso Salento sarà attivo da Roma Termini a Lecce nei giorni dal 18 al 25 luglio e 13-22 agosto. La tratta contraria, da Lecce a Roma Termini, sarà disponibile dal 19 al 26 luglio e dal 14 al 23 agosto. Il treno partirà da Roma Termini alle 21.10, con arrivo previsto nella stazione di Lecce alle 8.45 del mattino seguente. Alle 19.45 ripartirà da Lecce, con arrivo previsto nella stazione di Roma Termini alle 10.20. La vendita dei biglietti al via da oggi 13 luglio.

