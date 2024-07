Passeggeri

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente ferroviario in prossimità della stazione di Parma, che ha coinvolto un treno merci, un treno regionale e dei passanti presenti in quel momento nel luogo dell’incidente, in Via Toscana (Parma).

Nello specifico, il problema ha riguardato i due vagoni di coda del treno merci che sono deragliati e hanno provocato il sollevamento del pietrisco e dei sassi presenti sotto i binari, finiti sia addosso ai finestrini di un treno regionale di passaggio che andava verso la direzione opposta, sia in strada. Nessun ferito, nè tra i passeggeri del treno regionale né tra il personale di bordo. Il treno ha poi proseguito regolarmente la sua corsa.

Tre feriti nell’incidente e danni alle strutture

I danni, invece, sono arrivati lato strada: Tre passanti sono stati feriti, per fortuna lievemente. Ingenti i danni alle strutture, con una trentina di macchine colpite, pali divelti e la strada stessa ricoperta di sassi, terriccio, ferri e detriti.

“L’impressione è che sia successo un miracolo”

Il sindaco di Parma Michele Guerra, accorso sul posto, si è espresso così: “Qui sembra ci sia stato un conflitto bellico. Ingentissimi i danni materiali. Un’auto con una famiglia a bordo con una bambina piccola è stata colpita da un sasso. I tre feriti per fortuna hanno contusioni di lieve entità. Non c’è dispersione di merci pericolose, ma l’incidente ha fatto schizzare moltissime pietre dalla massicciata ferroviaria che ora occupano tutta la strada e i danni sono ingenti. Al momento solo tre persone coinvolte hanno riportato contusioni di lieve entità, ma occorrerà monitorare la situazione. La prima impressione, da qui, è che si debba davvero ringraziare che non sia successo nulla di molto più grave”. Anche i residenti del posto hanno parlato di miracolo, raccontando della paura provata nel vedere detriti, sassi e pezzi di ferro cadere fin dentro le loro case, fortunatamente senza conseguenze.

Le conseguenze per la circolazione

Come riporta RFI, non ci sono state ripercussioni sul traffico dei treni ad alta velocità. Lo stesso non si può dire dei treni regionali, rimasti attestati nelle stazioni limitrofe. Tra Fidenza e Reggio Emilia è stato invece attivato un servizio di bus sostitutivi.

