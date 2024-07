AUTOBUS

Rimborso per carburante ed energia alle aziende di trasporto pubblico in Lombardia. Ecco l’elenco delle aziende di trasporto pubblico beneficiarie che riceveranno il rimborso.

La Regione Lombardia ha assegnato fondi per il rimborso, per oltre 25 milioni di euro per far fronte all’incremento dei costi di carburante ed energia, registrati nel 2022, in favore degli operatori e delle imprese del trasporto pubblico locale.

Il rimborso è previsto da una delibera approvata dalla Giunta della regione Lombardia, su proposta dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

“Con l’entrata in vigore, ha affermato Lucente, del decreto interministeriale che fissa il riparto alle Regioni dei contributi al settore del Trasporto Pubblico Locale per il caro carburanti e il caro energia verificatosi nel 2022, possiamo procedere con l’erogazione delle risorse assegnate. Il provvedimento assegna complessivamente 25.220.046,55 milioni di euro a Trenord, alle 6 Agenzie del TPL ed all’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro. Le risorse copriranno, di conseguenza, gli incrementi dei costi riscontrati nel 2022 rispetto all’anno precedente”.

“Si tratta dell’ennesimo segnale di attenzione – ha concluso l’assessore regionale – nei confronti di un settore fondamentale per i lombardi. L’obiettivo è fornire, grazie anche a queste risorse, un servizio su ferro, gomma e acqua sempre più competitivo ed efficiente”.

Elenco aziende trasporto rimborso costi carburante ed energia

Le risorse di rimborso per carburante ed energia alle aziende di trasporto pubblico in Lombardia sono così suddivise:

13.978.042,22 milioni di euro di rimborso a compensazione dei maggiori costi dei carburanti sostenuti dalle aziende nel secondo quadrimestre del 2022

10.686.539,76 milioni di euro di rimborso per quelli del terzo quadrimestre del 2022

555.464,57 euro di rimborso a compensazione dei maggiori costi dell’energia elettrica sostenuti dalle aziende nel secondo quadrimestre del 2022

Ripartizione dei rimborsi:

Agenzia Tpl Bergamo 1.642.214,49

Agenzia tpl Brescia 3.501.266,69

Agenzia tpl Como-Lecco-Varese 3.262.661,75

Agenzia tpl Cremona-Mantova 2.206.531,53

Agenzia tpl Milano-Monza Brianza-Lodi-Pavia 12.342.088,75

Agenzia tpl Sondrio 193.055,85

Autorita’ di Bacino 110.925,49

Trenord 1.961.302,00.

Totale (Agenzie Tpl + Autorità di Bacino + Trenord): 25.220.046,55.

Continua a leggere: Nuovi fondi all’autotrasporto per rinnovo del parco veicolare e formazione