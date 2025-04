AUTOBUS

In arrivo nuovi premi e bonus per gli autisti e altri dipendenti di ATAC, l’azienda di trasporto pubblico di Roma Capitale.

L’azienda capitolina ha recentemente siglato un nuovo accordo sindacale con Cgil, Cisl e Uil, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri, introducendo un sistema di incentivi economici destinato sia agli autisti sia ad altri dipendenti, come ad esempio gli agenti delle metropolitane.

Questo meccanismo lega la retribuzione alla produttività, che indica la possibilità di ottenere stipendi maggiori in base ai chilometri percorsi dai mezzi e alle ore di lavoro effettuate.

Attraverso questa iniziativa, che coinvolgerà circa 8.000 dipendenti attivi su autobus, tram, filobus e metropolitane, l’azienda si prefigge un duplice obiettivo: aumentare l’efficienza del servizio TPL e assicurare al contempo una maggiore affidabilità del trasporto pubblico per residenti, turisti e passeggeri.

Stipendi più alti in base a chilometri e presenze sul lavoro

L’intesa, firmata lo scorso 1° aprile, prevede un sistema di incentivi proporzionato agli specifici obiettivi previsti in determinati settori del trasporto pubblico di Roma.

La priorità, nello specifico, è agevolare il raggiungimento degli obiettivi Atac prefissati da qui al 2027, coerentemente con quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato tra l’azienda capitolina e il Comune di Roma.

Incentivi e premi per gli autisti Atac

Per quanto riguarda il personale alla guida degli autobus, è stato strutturato un sistema di bonus su tre livelli. Nel dettaglio, i conducenti Atac potranno ricevere un bonus da un minimo di 50 euro a un massimo di 125 euro in base al target raggiunto.

Agevolazioni anche per il personale della metro

Il nuovo sistema di incentivazione include anche agevolazioni per il personale che lavora per il TPL metropolitano.

Gli agenti di linea della metro C, in particolare, potranno beneficiare di un bonus di 45 euro per le ore lavorative aggiuntive rispetto all’orario standard mentre i supervisori potranno beneficiare di agevolazioni fino a 300 euro.

L’accordo prevede, inoltre, altri premi in occasione di eventi straordinari, come il concertone del Primo Maggio o le festività, date in cui sono previsti compensi extra che spaziano dai 25 ai 90 euro a seconda delle ore lavorate e della tipologia di giorno (festivo o feriale).

