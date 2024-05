PORTI

La nuova Diga Foranea prende forma al Porto di Genova, dove oggi è avvenuta l’inaugurazione della posa del primo cassone nel cantiere marittimo del consorzio Per Genova Breakwater.

Il cassone è solo il primo di 90 cassoni che andranno a comporre i 6 km complessivi della nuova diga. L’opera servirà a proteggere il porto dal moto ondoso e ad accrescere il transito in sicurezza delle grandi navi portacontainer e delle navi da crociera.

La cerimonia si è svolta presso Palazzo San Giorgio in presenza dei vertici istituzionali, dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Comandante della Capitaneria di Porto.

Un collegamento in streaming dal cantiere in mare ha permesso di assistere a tutta la fase tecnica di affondamento e posa del cassone.

Ad assistere alle operazioni , il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, al Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza, al Presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana, al Sindaco di Genova e commissario straordinario per la diga Marco Bucci, e a Pietro Salini, Amministratore Delegato Webuild.

I cantieri galleggianti della diga del Porto di Genova

Il primo cassone ha visto la luce nei cantieri galleggianti allestiti nel porto di Vado Ligure e misura 21,7 metri in altezza, 40 metri in lunghezza e 25 metri in larghezza, con un peso di 10mila tonnellate.

La realizzazione di un cassone è un processo complesso che richiede circa 20 giorni e coinvolge circa 50 persone. Su una piattaforma galleggiante si allestisce una struttura metallica provvisoria che riproduce la forma della struttura interna del cassone da realizzare, per procedere con un primo getto di calcestruzzo. Quando il calcestruzzo si è solidificato, la cassaforma si solleva di qualche metro per ricevere altro calcestruzzo. Il procedimento si ripete fino a raggiungere l’altezza necessaria.

Una volta realizzato, il cassone viene trasportato mediante rimorchiatori, per poi essere affondato. Viene infine completato sul posto con la realizzazione di una sovrastruttura e di un muro di protezione.

La nuova diga del Porto di Genova è un’opera ingegneristica complessa che proietta la città di Genova nelle rotte commerciali globali e la posiziona come hub logistico di rilievo per il commercio in Europa. L’opera è il più grande intervento di sempre per il potenziamento della portualità italiana e permetterà di allargare il porto, garantendo l’ingresso a navi lunghe fino a 400 metri e larghe 60 metri, come le grandi navi portacontainer e le navi da crociera “World Class”.

Il progetto è realizzato dal consorzio Webuild con Fincantieri Infrastructure , Fincosit e Sidra.