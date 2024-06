NAVE

Il Sole 24 Ore presenta la terza edizione dell’evento Economia del mare 2024, dedicato all’industria marittima e alla blue economy.

L’evento si svolgerà sia in presenza sia online. La partecipazione è libera previa registrazione obbligatoria che potete effettuare qui.

Il convegno si svilupperà in due momenti:

Il 4 luglio , dalle 17.30 alle 19, 30 presso l’ Acquario di Genova per discutere di turismo crocieristico , di nautica da diporto e della formazione delle nuove professionalità . Al termine relatori, partner e pubblico avranno un momento dedicato di Business Networking durante un cocktail.

, dalle alle presso l’ per discutere di , di e della formazione delle . Al termine relatori, partner e pubblico avranno un momento dedicato di Business Networking durante un cocktail. Il 5 luglio dalle ore 10.00 sulla nave Costa Smeralda, ancorata nel porto di Genova per esaminare la situazione della filiera marittima all’interno dell’attuale difficile contesto geopolitico, a partire dall’instabilità mediorientale con la crisi del Mar Rosso, con particolare attenzione alla logistica delle merci. Seguirà il pranzo alla fine dell’incontro.

Si discuterà, inoltre, dell’impatto della tassazione europea ETS e la necessità di sburocratizzare il Codice della Navigazione.

Il turismo crocieristico è un settore strategico per l’economia del nostro paese, con 13 milioni di passeggeri approdati nei porti italiani nel 2023 e con prospettive di ulteriore crescita. Anche la nautica da diporto è reduce da un anno record per fatturato, export e occupati. La formazione delle nuove professionalità è infine fondamentale per mantenere il trend positivo.