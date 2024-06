MOBILITÀ

ecco come partecipare gratuitamente all’evento

La seconda edizione di Trasporti nel cuore dell’economia si svolgerà giovedì 20 giugno dalle ore 09:30 alle 13:35 presso lo Zest Hub della Stazione Termini di Roma. L’evento, organizzato dal Sole 24 Ore e Radio 24 è dedicato al mondo della mobilità ed ai suoi principali attori.

La partecipazione è gratuita e basterà registrarsi qui. Sarà possibile partecipare in presenza o da remoto.

Il tema centrale dell’evento sarà l‘intermodalità, driver essenziale per la crescita economica e occupazionale del Paese. L’obiettivo è creare una rete transeuropea unica che integri trasporto terrestre, marittimo e aereo in un’ottica di sostenibilità ed efficienza. Verranno illustrate le opere strategiche necessarie per migliorare i collegamenti dell’Italia, sia all’interno dei suoi confini che con l’estero.

Esperti del settore analizzeranno le prospettive della combinazione nazionale tra strade, ferrovie, porti e aeroporti, esplorando sia le opportunità che le sfide attuali. Verrà anche esaminata la situazione attuale delle diverse modalità di trasporto merci e passeggeri con un’attenzione particolare alle infrastrutture necessarie per supportare una crescita sostenibile.

Alle 9:45, Emanuele Veratti, Partner di Bain & Company, offrirà una panoramica sui trend e le opportunità nel campo della logistica multimodale. Un altro tema cruciale della giornata sarà la decarbonizzazione dei trasporti: Ennio Cascetta, Presidente del Cluster Trasporti, guiderà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Giovanni Dattoli di Volvo Trucks Italia, Giuseppina Della Pepa, Segretario Generale ANITA, Enrico Finocchi, Presidente dell’Albo degli Autotrasportatori, Paolo Malerba, Chief Business Sales Officer Telepass, Cristiana Petrucci, Responsabile Centro Studi e Statistiche di UNRAE, e Fabrizia Vigo, Responsabile Rapporti Istituzionali di ANFIA.

Si parlerà anche di trasporto marittimo, del settore ferroviario e del trasporto aereo delle merci, analizzando come migliorare le infrastrutture e i servizi per sostenere il commercio internazionale.