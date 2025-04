CROCIERE

Costa Crociere inaugura la stagione dei voli charter inbound e outbound dedicati ai clienti olandesi e tedeschi, grazie alla collaborazione con l’Aeroporto di Genova.

I voli sono organizzati con i due vettori Corendon e Condor. Questi nuovi voli charter porteranno a transitare all’aeroporto Cristoforo Colombo circa 16.500 passeggeri.

Il collegamento Amsterdam – Genova

Venerdì 25 aprile arriverà al Genova City Airport il primo volo charter del collegamento Amsterdam – Genova per gli ospiti che andranno in crociera su Costa Smeralda.

Il volo Corendon è organizzato dal tour operator olandese Stip Reizen ed è dedicato ai clienti che si imbarcheranno su Costa Smeralda, nell’ambito del suo itinerario di 7 giorni nel Mediterraneo Occidentale.

Il volo sarà attivo ogni venerdì dal 25 aprile al 27 giugno e dal 5 settembre al 24 ottobre. Il programma di voli Corendon per l’imbarco su Costa Smeralda in arrivo ed in partenza all’ e dall’Aeroporto di Genova prevede un totale di 18 rotazioni, con una stima di circa 7.600 passeggeri.

Il collegamento Düsseldorf – Genova

Domenica 4 maggio sarà invece la volta del primo dei nuovi voli charter settimanali, operati da Condor, che collegherà Düsseldorf con Genova, permettendo agli ospiti tedeschi di giungere a Savona via transfer da dove si imbarcheranno su Costa Toscana per una crociera alla scoperta di Italia, Francia e Spagna.

Informazioni sui voli charter

Il programma di voli charter Condor da e per Düsseldorf proseguirà fino al 19 ottobre 2025 per un totale di 25 voli andata e ritorno e circa 9.000 ospiti trasportati. I passeggeri del volo charter Condor Düsseldorf – Genova potranno usufruire dei servizi inbound e off-airport check-in.

Grazie a questi servizi sarà possibile, in fase di partenza, consegnare i bagagli all’aeroporto di imbarco per ritrovarli direttamente in cabina sulla nave e, in occasione del rientro, consegnarli a bordo nave per ritirarli all’aeroporto di arrivo.

